Ministro Paris por investigación de muertes por Covid: “No hay ningún problema en entregar los datos”

“He repetido varias veces: No hay ningún problema en entregar los datos y los datos se van a entregar cuando la Corte Suprema decida qué datos hay que entregar (...) no sabemos qué datos va a pedir, no sabemos si va a pedir los mismos datos que la Fiscalía”, sostuvo esta mañana el ministro de Salud, Enrique Paris, con respecto a la investigación penal que se está llevando a cabo por las muertes Covid-19 en Chile y el actuar de su antecesor, Jaime Mañalich.

El pasado 11 de septiembre, el Ministerio Público contaba con una orden judicial para allanar las dependencias y extraer los emails de las autoridades sanitarias, sin embargo, el ministro Paris se opuso a la diligencia invocando la reserva especial de dichas comunicaciones.

Según sostuvo esta mañana el ministro Paris, el día en que el fiscal llegó con la PDI al Ministerio de Salud, él se encontraba en La Moneda. “Los abogados a cargo del equipo jurídico decidieron que ese momento no era adecuado entregar los datos. Ellos me informaron que ese tipo de datos se debería pedir con anticipación, por lo menos de 48 horas" sostuvo. "La carta fue redactada en ese sentido, que en el minuto en el cual el fiscal fue al ministerio no se podía acceder a esos datos, y que sabíamos que debían acceder a la Corte Suprema y eso fue lo que se hizo”.

“No nos vamos a negar de ninguna manera (a la entrega de los datos)”, reitera.

Sobre qué se debería haber hecho distinto, Paris, indica que él ha reconocido que se debería haber hecho un énfasis mayor en la trazabilidad y aislamiento, “y eso se fue corrigiendo con el paso del tiempo”, y actualmente están trabajando en eso con mucho énfasis, ta que “es fundamental para cortar la cadena de diseminación del virus”.

En esta línea, y ante la pregunta de si hay una autocrítica sobre la gran cantidad de fallecidos por Covid-19 que hay en el país y la gestión anterior que se hizo, Paris indica que comparado con otros países, la cifra de decesos por coronavirus en Chile es alta.

“Evidentemente que la cantidad de fallecidos por millón de habitantes es bastante alta, dentro del concepto de las naciones mundiales es una de las proporciones altas. Hemos ido mejorando porque otros países han ido aumentando, y eso no es ninguna gracia obviamente, pero claro, hay que hacerse una autocrítica, una vez q pase la pandemia o inmediatamente, hay que hacer una análisis de por qué llegamos a esa cifra, y eso lo comparto plenamente, no soy contrario a la autocrítica”, indicó.

Sobre los cambios en la metodología en el conteo de fallecidos y sobre cómo esto pudo haber afectado finalmente la estrategia que utilizó Jaime Mañalich para llevar la pandemia, Paris indicó que para eso es importante que se haga esta revisión.

“Creo que hay que hacer un balance de esa situación, no quiero criticar al exministro, él tendrá que responder ante esas dudas, esas preguntas, por eso creo que es bueno que se haga una revisión, por eso vamos a entregar toda la información”, sostuvo.