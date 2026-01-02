SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Ministro (s) Collado tras declaraciones del canciller peruano: "Mientras existe un refuerzo de la frontera, ganan todos los países"

    Según apuntó el ministro (s), en el último tiempo, "las relaciones diplomáticas y de las agencias de seguridad solo han seguido fortaleciéndose en ese tiempo".

    Claudio Portilla 
    Claudio Portilla
    Dedvi Missene

    El ministro (s) de Seguridad Pública, Rafael Collado, abordó durante la mañana de este viernes los dichos del ministro de Relaciones Exteriores peruano, Hugo De Zela, quien apuntó que negarán el ingreso a extranjeros irregulares y aquellos que ingresen serán reconducidos al país del cual salieron.

    “Nosotros, como país, tomamos la definición de reforzar nuestra frontera en febrero del 2023 con militares. En ese momento, nada ocurrió”, señaló el ministro subrogante, añadiendo que existió un reforzamiento de las relaciones diplomáticas y que “todo sigue fluyendo de la mejor manera. ¿Por qué? Porque mientras existe un refuerzo de la frontera, ganan todos los países porque la migración se hace de manera más regular, más ordenada“,

    Según expresó Collado, “lo que hicimos nosotros en el 2023 también lo decretó ahora, unas semanas atrás, Perú, este reforzamiento por el bloque militar en la frontera. Hoy, ambos países tenemos decretado aquello. Chile en el 2023, Perú en el 2025. En ese sentido, las relaciones diplomáticas y de las agencias de seguridad solo han seguido fortaleciéndose en ese tiempo”.

    En la ocasión, el ministro (s) además mencionó que “como país, tenemos un sistema de reconducción el que ha seguido operando de la manera habitual. Nosotros, con el Subsecretario de Interior, estuvimos en la zona, también en Arica, y volví a pedir reportes, y los reportes que nosotros tenemos es que la frontera se encuentra funcionando de manera habitual”.

    “De hecho, ya no existe nadie en la zona del bypass esperando caminar hasta el lugar, eso ya no ocurre”, agregó, enfatizando que se ha realizado “un trabajo de reforzamiento con la Policía de Investigaciones y con Carabineros de Chile, de puntos de control que han permitido también generar una mayor fluidez del paso fronterizo”.

    Finalmente, según comentó el ministro subrogante de Seguridad, “el trabajo que estamos realizando internamente con Perú es bien nutrido en este último tiempo, y me parece que es el camino para llevar adelante los desafíos de frontera. Siempre es una parte de la diplomacia de la Cancillería y otra parte también, por supuesto, de las agencias de seguridad”.

