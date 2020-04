Minsal decreta tres nuevas cuarentenas e Independencia vuelve al confinamiento

Cuarentenas “estratégicas y dinámicas”. Ese es el plan del gobierno para enfrentar la pandemia de Covid-19 y que consiste en comunas o territorios que van entrando y saliendo de cuarentena de manera alternada. Eso implica, comentan en Salud, que varias comunas que ya salieron del confinamiento tendrán que volver a estarlo a medida que avanzan los contagios del virus. Una de las primeras zonas que salió de cuarentena, pero que este martes el ministro Jaime Mañalich anunció que vuelve a entrar, es Independencia, pero esta vez solo su zona sur.

Su alcalde, Gonzalo Durán, explica que la comuna tiene “ciertas particularidades” que hacen necesario que se apliquen estas medidas más estrictas, entre ellas está el tener una alta concentración de hospitales, contar con muchos adultos mayores y un “porcentaje importante” de población que vive en condiciones de hacinamiento. “Nunca se nos ha dado una razón técnica, por lo que hemos tenido que estar adivinando”, dice el edil.

Fue el 29 de marzo cuando el Minsal decidió no renovarle el confinamiento a esta comuna, la cual alcanzó a durar un par de días. “Cuando se suspendió no estuve de acuerdo y después hubo un incremento de casos. Ahora la tenemos de nuevo, ya que registramos un alza importante de contagios, pero lo que no entiendo es por qué solo una mitad de la comuna”, agrega.

Según el último informe epidemiológico, la cantidad de casos nuevos ha ido constantemente aumentando y la cifra alcanza los 68 contagiados activos y una tasa de incidencia de activos de 47,9. Esta, dijo Mañalich, es una de las principales variables que toma en cuenta el gobierno para determinar las comunas que deben regirse por estas medidas. “La incidencia de casos nuevos es el parámetro más importante que estamos viendo para ingresar a cuarentena”, comentó el ministro.

El gobierno informó, además, que las comunas de Quinta Normal y Pedro Aguirre Cerda también deberán entrar en confinamiento obligatorio.

Este martes en la mañana, funcionarios de la Municipalidad de Quinta Normal llegaron hasta el Campamento Yungay para iniciar un operativo sanitario. La alerta se encendió luego de que las autoridades fueran notificadas de un brote en este lugar en el que viven cerca de 20 familias. La operación consistió en aplicarles el test que detecta el virus Sars-CoV-2 a todos los habitantes del campamento. Así se pudo constatar que cuatro personas estaban contagiadas. A todos ellos, cuentan en la municipalidad, los alejaron del lugar y fueron derivados a un hotel sanitario.

La alcaldesa de Quinta Normal, Carmen Gloria Fernández, agradece que se haya decretado la cuarentena en su zona: “Estamos optimistas con esta medida. Nosotros la habíamos solicitado hace rato, ya que el 16,6% de nuestra población son adultos mayores y el 18% migrantes”. Según los datos oficiales del Minsal, Quinta Normal tiene 149 casos confirmados, de los cuales 66 están activos.

Una situación similar es la que se vive en Pedro Aguirre Cerda. Su alcalde, Juan Rozas, comenta que “ya tenemos cuatro fallecidos en nuestra comuna y una tasa de incidencia de casos activos muy alta, además tenemos un nivel de vulnerabilidad y hacinamiento que hace que los contagios masivos sean bastante peligrosos”. El último informe epidemiológico arrojó que esta comuna tiene 42 casos activos, cifra que representa casi más de la mitad de la totalidad de los casos con Covid-19.

Rozas cuenta que hace tiempo que él venía solicitando el confinamiento obligatorio: “Creo que uno no puede estar constantemente criticando a quienes toman las decisiones, pero dadas las cifras que tenemos aquí, es inevitable pensar que la medida sí llega tarde”.

En tanto, la cuarentena será levantada en Chillán y Chillán Viejo, mientras que la medida de aislamiento seguirá vigente en Arica, Temuco, Punta Arenas, El Bosque y parte de Santiago, Ñuñoa, San Bernardo y Puente Alto.

Hasta este martes, en todo Chile había 10.832 personas contagiadas, 147 fallecidos y 5.716 casos activos, según el Minsal.