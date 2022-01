Minsal informa que no hay casos de Flurona detectados en Chile y que la cuarta dosis contra el Covid será anunciada esta semana

Durante esta jornada, el ministro de Salud, Enrique Paris se reunió con autoridades en La Araucanía para visitar las obras del proyecto de normalización del Hospital Villarrica. Allí, el titular se refirió acerca de los reportes de Flurona que han surgido en los últimos días a nivel mundial, acerca del avance de la variante Ómicron en el país y la cifra de rezagados en la vacunación.

Sobre qué exactamente es el Flurona, Paris explicó que significa que en algunos pacientes “se han encontrado concomitantemente el virus de la influenza y del coronavirus”

“Actualmente en Chile como estamos en verano no está circulando el virus de la influenza, eso está ocurriendo en los países del hemisferio norte donde hay invierno”, explicó, agregando que “aquí no se ha detectado ningún caso de ese tipo todavía”.

En ese sentido, indicó “no dice que no vaya a ocurrir”, aunque destacó que hay algunos infectólogos, como el profesor Miguel O’Ryan, que dudan que pueda existir esa posible concomitancia de un virus como el de la influenza con el del coronavirus.

En el caso de Chile, sostuvo, se mantuvo la campaña para vacunar contra la influenza. “Lo que pasa es que ese virus va cambiando también todos los años, y vamos a tener que vacunar contra influenza este año, así como lo estamos haciendo con coronavirus”.

“De hecho el Presidente Sebastián Piñera va a anunciar esta semana la cuarta dosis para el coronavirus para reforzar a aquellos pacientes como los inmunocomprometidos que han bajado su nivel de anticuerpos”, añadió.

En cuanto a los casos de Ómicron, el ministro detalló que actualmente hay 698 casos con esta variante en el país. Por su parte, la seremi de Salud Araucanía, Gloria Rodríguez, detalló que a la fecha “hay 6 casos con variante Ómicron confirmadas en distintas comunas de la región.”

Sobre el brote que se reportó en Temuco y que surgió en un local nocturno, agregó, esto está en estudio, y por el momento “hay 49 casos positivos confirmados”.

Proyecciones de Ómicron

En cuanto a las estimaciones que tienen sobre el comportamiento que podría tener la variante Ómicron en el país, el ministro Paris indicó que han estado estudiando permanentemente lo que sucede en otras partes del mundo, “y la idea es que tengamos reuniones por Zoom por otros países que están sufriendo la ola”.

“¿Qué es lo que hemos visto en Sudáfrica, en Alemania, en Inglaterra, y lo que estamos viendo hoy en Estados Unidos? que desgraciadamente este virus aumenta en forma logarítmica, es decir, se va duplicando día a día”, indicó.

Así, puntualizó, “evidentemente si nosotros extrapolamos lo que está pasando en el extranjero, a lo que puede pasar acá, claro que vamos a tener un aumento de casos, y yo lo dije el domingo en la mañana: va a haber un aumento de casos y eso es inevitable porque este virus es muy contagioso”.

Es por esto, reiteró, que es muy importante la vacunación y mantener las medidas sanitarias. “Y dando a conocer nuestros contactos para que la gente rápidamente se aísle”, agregó.

Sobre la vacunación y los rezagados por dosis de refuerzo, indicó que hay cerca de 1 millón 200 mil personas que no se han vacunado con tercera dosis, pero que este número “va aumentando día a día porque los que se vacunaron hace seis meses tienen que vacunarse hoy o mañana con la dosis de refuerzo”.

En cuanto a aquellos que no se han puesto ninguna de las dosis, añadió, “nosotros pensamos que a pesar de todas las campañas que hemos hecho, no se van a convencer o van a ser difícil de convencer, pero les hacemos la advertencia: aquellos que no se han vacunado, no van a a tener el Pase de Movilidad. Los rezagados tampoco van a a tener o si lo tenían lo van a perder, y eso no es lo único, van a caer hospitalizados, caer en la UCI, y pueden fallecer. Entonces, por favor entiendan el peligro que están corriendo en su vida”.