Minvu abre el segundo llamado nacional de 2025 para subsidio a sectores medios

Este 18 de noviembre, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo abrió las postulaciones del segundo llamado nacional de 2025 al Subsidio para Sectores Medios DS 1.

El beneficio está dirigido a familias de ingresos medios que no son propietarias de una vivienda, que tienen capacidad de ahorro y posibilidad de complementar el valor de la vivienda con recursos propios o un crédito hipotecario.

Las postulaciones se deben realizar en línea, con Clave Única, y estarán abiertas hasta el 28 de noviembre a través del banner disponible en el sitio web www.minvu.cl.

El DS 1 permite comprar una vivienda nueva o usada o construir una en un sitio propio en sectores urbanos o rurales.

El subsidio cuenta con tres tramos de postulación para acceder a viviendas de un valor máximo de 2.200 UF en zona regular y hasta 2.600 UF en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama, por el extremo norte, en Aysén y Magallanes, en el sur, en las provincias de Chiloé y Palena y en las comunas de Juan Fernández y Rapa Nui.

“Este segundo llamado de 2025 al Subsidio para Sectores Medios representa un esfuerzo importante que hacemos en el contexto del Plan de Emergencia Habitacional para apoyar a las familias de sectores de ingresos medios que hoy tienen también serias dificultades para acceder a la vivienda, principalmente por las restricciones para obtener un crédito hipotecario”, explicó el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes.