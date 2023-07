Montes insiste en crítica al sistema de transferencias en convenios y dice que se está trabajando para modificar sus “debilidades”

Esta mañana el ministro de Vivienda, Carlos Montes visitó el proyecto Ciudad Parque Bicentenario en la comuna de Cerrillos, lugar desde donde se refirió nuevamente a las repercusiones que han tenido la serie de convenios firmados entre organizaciones sin fines de lucro y la administración del Estado. Esto luego de que la Contraloría declarara ilegales 29 convenios entre reparticiones públicas y fundaciones.

Si bien el informe del órgano contralor se refiere principalmente a gobernaciones, el ministro dijo: “Nosotros nos preocupamos, sabemos más y tenemos más antecedentes de lo que tiene relación con Vivienda”.

Con todo, insistió en su cuestionamiento al modelo de transferencia que existe entre las reparticiones del Estado y las fundaciones.

“En todo caso, aquí hay un cuestionamiento a un modelo, a un sistema, a un mecanismo que se creó en un determinado momento y que estamos reestudiándolo y cuestionándolo globalmente. El modelo, el mecanismo está malo y eso tenemos que reconocerlo y es responsabilidad de todos los actores en este país, de todos, para realmente pasar a otro nivel”, puntualizó.

Consultado sobre qué se puede hacer para cambiar dicho mecanismo, Montes hizo el punto en que “para cambiar ese modelo malo” hay distintos equipos trabajando, además de la labor que está realizando la Comisión para la Probidad -creada por el gobierno luego de que se conocieran los líos de platas-.

“En el caso de la Vivienda estamos redefiniendo los distintos aspectos donde tiene mayor debilidad porque el sistema tiene debilidades en la forma de seleccionar a las empresas”, dijo.

“En primer lugar, no hay un sistema de concurso público; en segundo lugar los convenios mismos no tienen todos los detalles que requieren para poder seguirlos, para poder controlarlos y asegurar que se cumplan; en tercer lugar la valorización de las obras está con problemas de distinta naturaleza, no tiene patrones establecidos (...) el control de gestión tiene dificultades”, explicó.

Con todo, Montes aseveró que “son distintas cosas” y que han preparado un conjunto de propuestas. “Algunas que vamos a aplicar en lo que queda de este año, porque tenemos que seguir con ciertos proyectos, y otros que van a ser más permanentes y que vamos a discutir a partir de la propuesta de la Comisión (para la Probidad)”.