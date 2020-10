Mujeres realizan protesta en sede de la Suprema y gremios del Poder Judicial rechazan fallo que desestimó denuncia de acoso sexual a funcionarias

Desplegando un lienzo con la leyenda “Corten la suprema vergüenza nacional” la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres realizó este viernes una manifestación frente al Palacio de los Tribunales de Justicia.

La protesta fue realizada tras conocerse el fallo de la Corte Suprema que desestimó una acusación de acoso sexual que cinco funcionarias hicieron en contra del jefe de la Administración Zonal de Copiapó del Poder Judicial, Alex Muñoz Prado. El máximo tribunal revirtió el fallo de la Corte de Apelaciones de Copiapó a través del cual se había expulsado a Muñoz y lo sancionó con la suspensión de funciones por el término de un mes, con goce de media remuneración.

Por otra parte, la Asociación Nacional de Empleados y Empleadas del Poder Judicial (Anejud), emitió un comunicado en el que recalcan que utilizar en un contexto laboral expresiones como “decir yo soy hombre, para qué te voy a mentir, igual te he mirado el trasero, sí es acoso sexual”.

La organización además subscribió una declaración de los cuatro gremios del Poder Judicial junto a la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, la Asociación Nacional de Consejeros/as Técnicos/as del Poder Judicial (Ancot) y la Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial (Aprajud A.G.).

“Advertimos una brutal incongruencia entre la promoción de una política de igualdad de género y no discriminación y la calificación que el último tribunal revisor efectúa, al desestimar que expresiones dirigidas hacia mujeres en el contexto de sus relaciones laborales no constituyan acoso”, señala la declaración conjunta de los gremios

“Violenta pensar que para la Corte Suprema frases como “Yo soy hombre, para qué te voy a mentir, igual te he mirado el trasero”; “si quiere se lo calentamos entre todos, es el sueño del pibe”; “te puedo meter el dedo en el hoyo de la cirugía”; o “esta es la única vez en el año que puedo abrazarlas y besarlas sin que me acusen de acoso sexual” no reúnan las características de acoso sexual, en circunstancias de que ninguna de ellas fue solicitada o consentida”, agregaron

Asimismo los gremios señalaron que lamentan “que a pesar de los esfuerzos, el trabajo de las mujeres dentro del Poder Judicial continúa siendo inseguro”.