Municipalidad de Santiago inicia plan de retiro de más de 500 autos abandonados en la comuna.

En el marco del plan municipal de recuperación de los espacios públicos, las direcciones de Seguridad y Operaciones de la Municipalidad de Santiago, en conjunto con Carabineros, llevaron a cabo esta jornada el inicio de un inédito operativo para el retiro masivo de vehículos abandonados en la comuna.

Según se indicó, estos vehículos -muchos de ellos abandonados por más de dos años en la vía pública- se han transformado en focos de incivilidades, delitos, microtráfico y rucos improvisados, generando una constante preocupación entre vecinos.

Como resultado del primer despliegue, se registró una persona detenida con orden vigente, quien se encontraba viviendo al interior de uno de los automóviles retirados.

El plan contempla el retiro diario de entre 80 y 100 vehículos, proyectando un total de más de 500 autos abandonados durante febrero, los que ya se encuentran catastrados por el municipio.

De acuerdo al director (s) de Seguridad de la Municipalidad de Santiago, Osvaldo Gómez, erste plan "obedece a una estrategia inédita, nunca antes realizada de manera tan masiva, cuyo objetivo es ordenar el territorio y entregar un mejor barrio y un mejor Santiago a nuestros vecinos”.

“Recibimos reclamos constantes de juntas de vecinos por personas en situación de calle que ocupan estos vehículos, otros que los usan para microtráfico, e incluso denuncias graves, especialmente cerca de establecimientos educacionales, donde individuos se ocultaban en estos autos para atacar o acosar a estudiantes”, expresó.

Junto con esto, la autoridad informó que esto se trata de una intervención integral y no de acciones aisladas.

“Esto no es contra un vecino en particular. Es una problemática integral de seguridad. No es aceptable mantener un vehículo dos o tres años estacionado sin documentos y sin condiciones de tránsito, convirtiéndose en un foco permanente de incivilidad”, sostuvo. “Lo fundamental es que ningún vehículo permanezca en el espacio público como foco de incivilidad o para la comisión de delitos”.

En tanto, el coordinador general de incivilidades de la Municipalidad de Santiago, Cristóbal Saavedra, destacó que este plan se suma a otras acciones de recuperación del espacio público.

“Hemos retirado más de 2.200 rucos desde noviembre de 2025 y hoy estamos en un plan inédito retirando autos abandonados y autos rucos. Por encargo del alcalde Mario Desbordes, en febrero vamos a sacar más de 500 vehículos abandonados de la comuna”, informó.