SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Municipalidad de Santiago presentará querella criminal por déficit financiero en la Corporación para la Infancia durante mandato de Hassler

El déficit, según el municipio, asciende a más de 500 millones de pesos y fue generado durante la gestión de la exalcaldesa -y ahora candidata al Congreso- Irací Hassler (PC).

Helen MoraPor 
Helen Mora
14 Julio 2023 Fachada Municipalidad de Santiago Foto: Andres Perez Andres Perez

La Municipalidad de Santiago informó este martes que presentará una querella criminal en contra de quienes resulten responsables por el déficit financiero detectado en la Corporación para la Infancia de Santiago (CIS).

El déficit, según el municipio, asciende a más de 500 millones de pesos y fue generado durante la administración de Irací Hassler (PC).

“El informe financiero evidenció que la corporación, que administra 21 jardines infantiles y salas cuna para más de 1.800 niños y niñas pertenecientes al 60% más vulnerable de la comuna, cerró el año 2024 con un déficit acumulado de cerca de $730 millones, de los cuales más de $500 millones corresponden solo a ese ejercicio anual”, señalan desde la municipalidad.

Bajo ese marco, advierten que esta situación “podría afectar la continuidad de los servicios educativos que la corporación entrega a niños y niñas en situación de vulnerabilidad, además del cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales”.

Es por eso que el jefe comunal de Santiago, Mario Desbordes (RN), ya instruyó a los equipos jurídicos interponer dicha acción judicial con la finalidad de establecer las responsabilidades que correspondan.

“Se ha detectado un aumento de los costos de la institución de manera completamente irresponsable, lo que hace que los dineros presupuestados para el presente año no alcancen”, reprochó el alcalde.

Luego agregó: “Se hizo un presupuesto con una transferencia de parte del municipio a la corporación en una cantidad de millones que ya sabía la administración Hassler que no iba a ser suficiente. Nosotros no contamos con los recursos para inyectar lo necesario para que esto siga funcionando, estamos buscando una solución”.

Más sobre:SantiagoMario DesbordesInfancia

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Venezuela pide apoyo al secretario general de la ONU “para restablecer la sensatez” tras las “amenazas” de EE.UU.

El plan de Trump para purgar los museos Smithsonian por su “ideología anti estadounidense”

Resistiré: el himno del Dúo Dinámico inventado por un periodista deportivo tras un fracaso sentimental

Powell, la tasa y Cook: Trump aumenta el acoso sobre la Fed y su independencia se ve más amenazada que nunca

Desde Coca-Cola y H&M: los nuevos fichajes de Hites para su plana ejecutiva

Ministro de Seguridad viaja a Temuco para reunirse con Carabineros tras emboscada a tiros que dejó un fallecido en Victoria

Lo más leído

1.
Oposición venezolana advierte de que EE.UU. no desplegó buques de guerra en el Caribe para “ver delfines”

Oposición venezolana advierte de que EE.UU. no desplegó buques de guerra en el Caribe para “ver delfines”

2.
El portazo de 5 universidades privadas al Mineduc tras caso Marcela Cubillos: declinaron informar sus sueldos

El portazo de 5 universidades privadas al Mineduc tras caso Marcela Cubillos: declinaron informar sus sueldos

3.
Venezuela anuncia la destrucción de campamentos de grupos armados colombianos en su territorio

Venezuela anuncia la destrucción de campamentos de grupos armados colombianos en su territorio

4.
Empresarios abren la billetera con Matthei: Juan José Santa Cruz suma $15 millones y Sebastián Piñera Morel otros $11M

Empresarios abren la billetera con Matthei: Juan José Santa Cruz suma $15 millones y Sebastián Piñera Morel otros $11M

5.
“Lluvias y nieve podrían regresar”: el pronóstico para los próximos días en Santiago

“Lluvias y nieve podrían regresar”: el pronóstico para los próximos días en Santiago

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Quién es José Zara Holger, el exbrigadier que salió de Punta Peuco tras cumplir su condena por el asesinato de Carlos Prats y su esposa

Quién es José Zara Holger, el exbrigadier que salió de Punta Peuco tras cumplir su condena por el asesinato de Carlos Prats y su esposa

“Lluvias y nieve podrían regresar”: el pronóstico para los próximos días en Santiago

“Lluvias y nieve podrían regresar”: el pronóstico para los próximos días en Santiago

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

Cómo fueron los ataques incendiarios en Australia que llevaron al país a expulsar al embajador de Irán

Cómo fueron los ataques incendiarios en Australia que llevaron al país a expulsar al embajador de Irán

Servicios

A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Alexander Zverev por el US Open en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Alexander Zverev por el US Open en TV y streaming

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Revisa el monto del Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados y cuándo se paga

Revisa el monto del Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados y cuándo se paga

A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Alexander Zverev por el US Open en TV y streaming
Chile

A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Alexander Zverev por el US Open en TV y streaming

Ministro de Seguridad viaja a Temuco para reunirse con Carabineros tras emboscada a tiros que dejó un fallecido en Victoria

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Powell, la tasa y Cook: Trump aumenta el acoso sobre la Fed y su independencia se ve más amenazada que nunca
Negocios

Powell, la tasa y Cook: Trump aumenta el acoso sobre la Fed y su independencia se ve más amenazada que nunca

Desde Coca-Cola y H&M: los nuevos fichajes de Hites para su plana ejecutiva

El FMI destaca el plan de reservas del Banco Central, la gestión fiscal de Chile y la ley de permisos sectoriales

El plan de Trump para purgar los museos Smithsonian por su “ideología anti estadounidense”
Tendencias

El plan de Trump para purgar los museos Smithsonian por su “ideología anti estadounidense”

Por qué Elon Musk demandó a OpenAI y Apple por supuesta conspiración

Cómo fueron los ataques incendiarios en Australia que llevaron al país a expulsar al embajador de Irán

Horas clave: la respuesta de Gustavo Quinteros al interés de Colo Colo
El Deportivo

Horas clave: la respuesta de Gustavo Quinteros al interés de Colo Colo

Christian Garin revela la magnitud de la lesión que lo aqueja a semanas de la Copa Davis

¿Fue una burla? El gesto de Marcelo Díaz en la U que provocó la ira de Javier Correa en Colo Colo previo al Superclásico

Pizza napolitana: las 6 pizzerías chilenas que están entre las 50 mejores de Latinoamérica
Finde

Pizza napolitana: las 6 pizzerías chilenas que están entre las 50 mejores de Latinoamérica

Pat Metheny en Chile: estas son las coordenadas de la cuarta fecha

Under Pizza presenta la nueva Choripizza: ¡Con chorizo de Chillán!

Resistiré: el himno del Dúo Dinámico inventado por un periodista deportivo tras un fracaso sentimental
Cultura y entretención

Resistiré: el himno del Dúo Dinámico inventado por un periodista deportivo tras un fracaso sentimental

Vuelve el capitán Alatriste: Arturo Pérez-Reverte publicará en septiembre “Misión en París”

Entre premios y el sueño del Oscar: el viaje de la aclamada cinta chilena La Misteriosa Mirada del Flamenco

Venezuela pide apoyo al secretario general de la ONU “para restablecer la sensatez” tras las “amenazas” de EE.UU.
Mundo

Venezuela pide apoyo al secretario general de la ONU “para restablecer la sensatez” tras las “amenazas” de EE.UU.

“Nos pintan como objetivos”: cómo Israel pone a los periodistas de Gaza en el punto de mira

Trump dice que su gobierno buscará la pena de muerte en casos de asesinato en Washington DC

Bullying escolar: el costo del silencio institucional
Paula

Bullying escolar: el costo del silencio institucional

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo