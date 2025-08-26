Municipalidad de Santiago presentará querella criminal por déficit financiero en la Corporación para la Infancia durante mandato de Hassler

La Municipalidad de Santiago informó este martes que presentará una querella criminal en contra de quienes resulten responsables por el déficit financiero detectado en la Corporación para la Infancia de Santiago (CIS).

El déficit, según el municipio, asciende a más de 500 millones de pesos y fue generado durante la administración de Irací Hassler (PC).

“El informe financiero evidenció que la corporación, que administra 21 jardines infantiles y salas cuna para más de 1.800 niños y niñas pertenecientes al 60% más vulnerable de la comuna, cerró el año 2024 con un déficit acumulado de cerca de $730 millones, de los cuales más de $500 millones corresponden solo a ese ejercicio anual”, señalan desde la municipalidad.

Bajo ese marco, advierten que esta situación “podría afectar la continuidad de los servicios educativos que la corporación entrega a niños y niñas en situación de vulnerabilidad, además del cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales”.

Es por eso que el jefe comunal de Santiago, Mario Desbordes (RN), ya instruyó a los equipos jurídicos interponer dicha acción judicial con la finalidad de establecer las responsabilidades que correspondan.

“Se ha detectado un aumento de los costos de la institución de manera completamente irresponsable, lo que hace que los dineros presupuestados para el presente año no alcancen”, reprochó el alcalde.

Luego agregó: “Se hizo un presupuesto con una transferencia de parte del municipio a la corporación en una cantidad de millones que ya sabía la administración Hassler que no iba a ser suficiente. Nosotros no contamos con los recursos para inyectar lo necesario para que esto siga funcionando, estamos buscando una solución”.