    Nacional

    Municipalidad es querellante: Vodanovic dice que desafuero de Lavín “confirma que en Maipú no hay persecución política”

    "En la lucha contra la corrupción no vamos a retroceder nunca, venga de donde venga”, afirmó el jefe comunal.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    En sus redes sociales, reaccionando a una publicación respecto a la confirmación del desafuero del diputado Joaquín Lavín, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, defendió la condición de querellante que tiene el municipio en el caso.

    “Sin perder el foco que nuestra tarea principal es hacer de Maipú una mejor ciudad, en la lucha contra la corrupción no vamos a retroceder nunca, venga de donde venga”, recalcó.

    Este lunes, la Corte Suprema confirmó sentencia que acogió el desafuero de diputado Lavín por delitos de falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil, fraude al Fisco y tráfico de influencias, rechazando la imputación por delitos tributarios que se investigaba a partir de una querella del Servicio de Impuesto Internos.

    En los alegatos en el máximo tribunal, el abogado defensor de Lavín, Cristóbal Bonacic, sostuvo que el Estado está sobrerrepresentado en la causa y cuestionó la actuación del municipio como parte querellante.

    Vodanovic, en tanto, afirmó que la resolución de la Corte Suprema “confirma que en Maipú no hay persecución política ni relatos inventados, sino antecedentes sólidos que deben investigarse y ser sancionados”.

    “Como Municipalidad de Maipú tenemos una convicción clara: la corrupción es grave, daña las instituciones públicas y erosiona la confianza en el Estado. Por eso la vamos a perseguir siempre y hasta el final, aunque a algunos les moleste”, sostuvo el jefe comunal.

    Hace un año, el alcalde Vodanovic se querelló contra el diputado al igual que anteriormente lo hizo contra Cathy Barriga, esposa de Lavín León y exalcaldesa de la comuna.

