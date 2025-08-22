Nieve en sectores precordilleranos, clases suspendidas y bajas temperaturas: el paso del sistema frontal en la RM

Pasadas las 21.00 horas del jueves comenzaron a caer los primeros copos de nieve en la Región Metropolitana. El pronostico de la Dirección Meteorológica (DMC) había adelantado que el sistema frontal que afecta a la zona central del país, iniciaría con precipitaciones de lluvia.

Y efectivamente, cerca de las 17.00 horas la lluvia se dejó sentir en distintos sectores de la capital, y llegando la noche la nieve comenzó a aparecer en las comuna de Lo Barnechea, San José de Maipo, Puente Alto y Las Condes.

En consecuencia, las comunas de Puente Alto y San José de Maipo suspendieron las clases para este viernes por el sistema frontal.

La nieve se dejó sentir hasta cerca de las 6.00 de la mañana de este viernes. Los pronósticos indican que el cielo podría despejarse, pero aún podrían caer precipitaciones de lluvia.

En cuanto a las temperaturas, la predicción es clara: hará mucho frío. La DMC indicó que este viernes la capital alcanzará una máxima de 8°, mientras que el sábado la mínima será de -3° .

En cuanto al tránsito, el paso de la nieve obligó a cerrar algunas calles y caminos. Dentro de los destinos afectados está la avenida Pie Andino, que conecta Lo Barnechea con la comuna de Colina y el camino Juan Pablo II hacia Chicureo en Colina.

Eso sí, desde Transporte Informa señalaron que todos los pasos bajo nivel en la Región Metropolitana están habilitados. Incluso destacaron que “en algunos casos hay una acumulación de agua-lluvia normal y que no impide el flujo vehicular”.

No obstante, hicieron un llamado a los conductores a manejar con precaución y atentos las condiciones del tránsito.