Nieve y frío en Santiago: MOP y municipio de Lo Barnechea trabajan para garantizar seguridad en ruta a centros invernales

Santiago 22 de agosto 2025. Nieve en la comuna de Lo Barnechea durante frente de mal tiempo. Javier Salvo/Aton Chile

En la intersección de la ruta G-21 con avenida Las Condes, el delegado presidencial de la Región Metropolitano, Gonzalo Durán, el alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, y el director regional de Senapred, Miguel Muñoz, realizaron un balance la mañana de este viernes por el frente frío con lluvia y nieve que afecta la capital.

En el lugar, el alcalde Alessandri dio cuenta de las labores que están realizando en relación al camino a Farellones y la conexión con Valle Nevado.

“Es muy importante el trabajo colaborativo que hemos hecho. La tarde-noche de ayer decidimos con el delegado cerrar el camino G-21 y el que va a la comuna de Colina porque había hielo”, explicó la autoridad municipal.

Alessandri destacó que sus equipos previeron la situación y echaron sal en el camino.

“Ese trabajo se ha hecho bien y desde las 3.00 de la mañana hemos estado ampliamente trabajando con todos nuestros vehículos municipales, más los del Ministerio de Obras Públicas porque la G-21 es del Ministerio de Obras Públicas, para el despeje del camino”, informó.

La autoridad dijo que durante la mañana esperan tener la ruta despejada.

“También estamos trabajando y evaluando posibles rodados en la ruta G-251 que es la que conecta Farellones con Valle Nevado porque sabemos que hay muchos turistas, según nos han indicado desde Valle Nevado, que terminan su semana en la nieve y deben regresar al aeropuerto y después a sus países, entonces estamos trabajando intensamente, pero la seguridad es lo más importante”, recalcó.

El el 2 de junio comenzó el Plan de Tránsito Invernal en el camino a Farellones, que aplica desde la curva 1 hasta la curva 40. El uso de cadenas es obligatorio.