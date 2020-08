“Ninguna región está en rojo”: Minsal destaca que índice de ocupación de camas UCI alcanza el 79% a nivel nacional

Índices “muy positivos” destacó este lunes el ministro de Salud, Enrique Paris. En la entrega de un nuevo balance diario sobre el avance de la pandemia en el país, el secretario de Estado enfatizó que ninguna región supera el 85% de ocupación de camas UCI. “Ninguna está en rojo”, dijo.

“La variación de casos nuevos ha disminuido en un 10% a nivel nacional en los últimos 14 días. La tasa de positividad de los PCR también alcanza al 8% a nivel nacional y mantenemos un 7% a nivel de la Región Metropolitana”, detalló el titular de Salud al inicio del reporte.

En esa línea, sostuvo que “todos estos índices son muy buenos, muy positivos. Sin embargo, eso no significa que no mantengamos la vigilancia y, sobre todo, que no nos preocupemos de las comunas que están transición”.

El día de hoy, cabe recordar, se sumaron ocho nuevas comunas al grupo de municipios en etapa de Transición: Providencia, Curacaví, Lampa, Melipilla, Graneros, Machalí, Rancagua y Tocopilla.

Con respecto a las comunas que ya se encontraban en esta segunda fase del Plan Paso a Paso -como Colina, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Ñuñoa, Tiltil, Vitacura, en el caso de la RM-, Paris manifestó que “hemos observado obviamente un aumento de casos, que es normal”.

Sin embargo, aclaró que estas cifras “están muy por debajo de los casos que ocurrieron en el máximo (punto) de evolución de la pandemia”.

Y, en esa línea, destacó que “la ocupación de camas de unidades de cuidados intensivos del sistema integrado Covid-19, alcanza actualmente el 79% a nivel nacional y ninguna región tiene más del 85% de ocupación de camas. Ninguna región está en rojo”.