Niño de 10 años termina con lesión ocular tras recibir esquirla de fuegos artificiales tras partido entre Concepción y Cobreloa

Un niño de 10 años resultó herido en uno de sus ojos luego de recibir esquirlas provenientes de fuegos artificiales lanzados tras el partido disputado entre Deportes Concepción y Cobreloa, en el Estadio Municipal Ester Roa Rebolledo de la ciudad penquista.

El niño debió ser trasladado hasta un centro asistencial para evaluar el carácter de sus lesiones y recibir la correspondiente atención médica.

De acuerdo a la información preliminar, luego de terminado el encuentro deportivo, barristas comenzaron a lanzar la pirotecnia y uno de los restos alcanzó al menor cerca de uno de sus ojos.

Lo ocurrido fue confirmado por el delegado presidencial regional, Eduardo Pacheco, quien señaló en Radio Bío-Bío que la atención “está puesta en un menor de 10 años que, de acuerdo a los primeros antecedentes, recibió una esquirla en uno de sus ojos”.

La autoridad regional, además señaló que “es inaceptable el uso de pirotecnia, está contra la ley, no corresponde y se tiene que seguir todos los cursos legales”.

“Carabineros ha tomado todos los antecedentes para entregarlos a la Fiscalía como corresponde”, dijo Pacheco, quien adelantó que la situación se abordará, además, con la solicitud de un informe emitido desde el Ministerio de Seguridad Pública para determinar las fallas que permitieron el ingreso del elemento prohibido.

“Eso lo condenamos de manera enérgica. Empaña un trabajo que se realizó por parte de Carabineros de manera impecable durante todo el proceso de estas horas”, enfatizó.