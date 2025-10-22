SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

“No corresponde ser el ‘chivo expiatorio’ de una práctica consuetudinaria”: los argumentos del ministro Ulloa ante los diputados

El ministro de la Corte de Santiago ingresó la tarde del martes su contestación ante la Cámara. Niega tajantemente ser parte de una "red de corrupción" e insiste en que sus contactos con Hermosilla fueron "circunstanciales" y ligados al prestigio que tenía.

María Catalina BatarcePor 
María Catalina Batarce

Son 53 páginas las que componen la contestación del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Antonio Ulloa a la acusación constitucional que ingresaron parlamentarios oficialistas en su contra hace dos semanas.

El magistrado, que el pasado 30 de septiembre se salvó de la remoción del Poder Judicial, ingresó el documento durante la tarde del martes 21 de octubre, haciendo frente de manera detalla a la arremetida de los congresistas.

La acción de los parlamentarios, encabezados por el diputado socialista Daniel Manouchehri, apunta contra el juez por los contactos con el abogado Luis Hermosilla que quedaron al descubierto tras el estallido del denominado caso Audio.

Por lo mismo, una vez que el pleno de la Corte Suprema descartó expulsar a Ulloa del Poder Judicial, los diputados arremetieron. “Tenemos la convicción de que el ministro Antonio Ulloa vulneró gravemente la Constitución, vulnerando el principio de reserva, de abstención, de imparcialidad, de probidad, los cuales evidentemente configuran un notable abandono de deberes”, dijo en ese momento Manouchehri.

Sin embargo, el ministro se ha mantenido firme en descartar que su conducta implique la destitución. Tal como lo ha dicho el abogado que lo representa, Domingo Hernández, la sanción que se ajusta a los “errores” que cometió es la que ya fijó la Corte Suprema: suspensión de funciones por dos meses.

En sus descargos, Ulloa planteó como consideración general que él jamás ha formado parte de redes de corrupción: “Niego enfáticamente formar parte de lo que los acusadores denominan ‘redes de corrupción al interior del Poder Judicial’, y sostengo que mi relación con don Luis Hermosilla Osorio fue netamente circunstancial, esto es, mientras él fue abogado asesor del Ministerio del Interior, lo que inmediatamente desmiente que se trate de una ‘autoridad judicial’, toda vez que él no resolvía los nombramientos judiciales”.

En el mismo sentido, el magistrado recalcó que a él debe juzgársele en base a la época en que se produjeron los contactos con Hermosilla, sin considerar las imputaciones que hoy pesan en su contra.

Agregó, igualmente, que las acusaciones en su contra se basan en reportes de prensa que no ponderan los insumos recopilados en el marco del sumario que se llevó en su contra en la Corte de Apelaciones de Santiago ni en lo procesos posteriores que realizó la Corte Suprema.

Ministro Antonio Ulloa / Luis Hermosilla

Los puntos de la acusación

Sobre la falta al deber de reserva, Ulloa reconoce que compartió antecedentes sobre acuerdos sobre la solicitud de desafuero del gobernador Rodrigo Mundaca y sobre un proceso disciplinario del juez Daniel Urrutia, aunque insiste en que esto siempre se hizo después de acordada la resolución, cuando eran públicos.

“Durante todo el procedimiento disciplinario reconocí que la información efectivamente fue entregada al señor Hermosilla por mi persona, destacando que tal información siempre fue proporcionada y/o comunicada con posterioridad a los respectivos acuerdos adoptados, atendido que la prueba recopilada en este procedimiento demuestra que en caso alguno conversé o discutí con el señor Hermosilla causas jurisdiccionales o disciplinarias que fueron conocidas por la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, con antelación a mi intervención como ministro en dichos antecedentes, de modo que no ha existido infracción a los principios de independencia e imparcialidad”, manifestó.

En cuanto al segundo capítulo, referente a haber vulnerado el deber de abstención e imparcialidad en decisiones judiciales, Ulloa es tajante en sostener que “existe una evidente manipulación, queriendo hacer parecer hechos como verdades”. Esto, porque se le acusa no haberse restado de debate dada su cercanía con intervinientes.

“El hecho de haber fallado contra los intereses de la parte representada por el abogado señor Samuel Donoso en dos de tres resoluciones en el caso Yarur, refuta la presunción de ‘gratitud empeñada’ y denota que una vez en el estrado actué con independencia e imparcialidad”, ejemplificó el juez.

Respecto del tercer capítulo, sobre intervención indebida en nombramientos, el ministro expuso que “efectivamente di referencias positivas al abogado señor Luis Hermosilla y no a otros personeros del Ministerio de Justicia o del gobierno de la época, y la información brindada era solicitada por el señor Hermosilla, exclusivamente para él, todo dentro del ámbito de una conversación privada entre ambos, de modo que las expresiones que constan en esas conversaciones debían quedar en el ámbito ‘privado’ y ‘confidencial’ en que se vertían".

“Tal conducta la efectué de buena fe y sin esperar retribución alguna, ni deuda de gratitud que me permitiera cobrar favores en el futuro”, agregó. Luego añadió: “Reconozco haber sido parte de esta conducta, pero estimo que no corresponde que mi persona sea el ‘chivo expiatorio’ de una práctica consuetudinaria que claramente debe erradicarse a fin de resguardar la independencia y probidad judicial. En definitiva hice lo que veía a mi alrededor”.

Mea culpa

Entre los puntos expuestos, Ulloa encontró espacio para su mea culpa, aunque pide a los parlamentarios tener en consideración sus argumentos, su trayectoria y las resoluciones a las que arribó la Corte de Apelaciones de Santiago así como la Corte Suprema.

Hago el correspondiente mea culpa y autocrítica por mi conducta desplegada durante este episodio triste de mi carrera judicial, falta que, estimo, no configura los requisitos necesarios para destituirme por la causal de notable abandono de deberes, máxime que la Excma. Corte Suprema, reestableciendo el imperio del derecho y la debida proporcionalidad entre los hechos acreditados y su sanción, me absolvió de parte de los cargos imputados y rebajó los meses de suspensión de funciones”, concluye el juez.

Más sobre:Antonio UlloaAcusación ConstitucionalCámara de DiputadosCongresoLa Tercera PMCorte de Apelaciones de SantiagoPoder Judicial

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Canciller de Milei renuncia a cuatro días de las legislativas y comienza el recambio en el gabinete

Candidatos presidenciales firman compromiso para garantizar aprendizaje lector en niños

Caso Nabila Rifo: Corte de Coyhaique acoge recurso del SernamEG y ordena el reingreso de Mauricio Ortega a la cárcel

Jornadas de Reflexión 2025 de la Corte Suprema se realizarán con foco en la ética judicial y planificación estratégica

Cinco militares serán imputados por apremios ilegítimos: tribunal fija fecha de formalización en caso Franco Vargas

La matriz de Facebook, WhatsApp e Instagram despide a cientos de trabajadores de su unidad de inteligencia artificial

Lo más leído

1.
Temblor se registra en zona central de Chile: se percibió en regiones Metropolitana y de O’Higgins

Temblor se registra en zona central de Chile: se percibió en regiones Metropolitana y de O’Higgins

2.
La respuesta de Matthei a emplazamiento de presidenta PS: “No sabía que había gente que se creía dueña de los votos”

La respuesta de Matthei a emplazamiento de presidenta PS: “No sabía que había gente que se creía dueña de los votos”

3.
EE.UU. y ocho países latinoamericanos ofrecen su apoyo para “estabilizar” la economía de Bolivia

EE.UU. y ocho países latinoamericanos ofrecen su apoyo para “estabilizar” la economía de Bolivia

4.
“Es algo que estamos analizando debido a la gravedad”: presidente de la Cámara de Diputados ante posible AC contra Pardow

“Es algo que estamos analizando debido a la gravedad”: presidente de la Cámara de Diputados ante posible AC contra Pardow

5.
Temblor hoy, martes 21 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, martes 21 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Frío, viento y lluvia: en qué zonas de la Región Metropolitana habrá precipitaciones

Frío, viento y lluvia: en qué zonas de la Región Metropolitana habrá precipitaciones

Cómo es el turbio mercado negro en el que los asaltantes del Louvre esperan vender las joyas robadas

Cómo es el turbio mercado negro en el que los asaltantes del Louvre esperan vender las joyas robadas

“Santiago es la ciudad de primer mundo de Latinoamérica”: el mexicano que quedó sorprendido con la capital chilena

“Santiago es la ciudad de primer mundo de Latinoamérica”: el mexicano que quedó sorprendido con la capital chilena

“Chile corre el riesgo de quedar excluido del futuro”: el análisis del New York Times sobre la IA en el país

“Chile corre el riesgo de quedar excluido del futuro”: el análisis del New York Times sobre la IA en el país

Servicios

Esta semana se publican los vocales de mesa para las elecciones: ¿Quiénes no pueden ser llamados?

Esta semana se publican los vocales de mesa para las elecciones: ¿Quiénes no pueden ser llamados?

A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Juventus por la Champions League

A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Juventus por la Champions League

Dónde y a qué hora ver a Sporting de Lisboa vs. Olympique de Marsella por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Sporting de Lisboa vs. Olympique de Marsella por la Champions League en TV y streaming

Candidatos presidenciales firman compromiso para garantizar aprendizaje lector en niños
Chile

Candidatos presidenciales firman compromiso para garantizar aprendizaje lector en niños

Caso Nabila Rifo: Corte de Coyhaique acoge recurso del SernamEG y ordena el reingreso de Mauricio Ortega a la cárcel

Jornadas de Reflexión 2025 de la Corte Suprema se realizarán con foco en la ética judicial y planificación estratégica

La matriz de Facebook, WhatsApp e Instagram despide a cientos de trabajadores de su unidad de inteligencia artificial
Negocios

La matriz de Facebook, WhatsApp e Instagram despide a cientos de trabajadores de su unidad de inteligencia artificial

Patrimonio de APV en fondos mutuos sigue aumentando y supera los US$5.000 millones

Beyond Meat, la nueva firma que entró a lista de acciones memes y que se disparó en Wall Street

Quién era Daniel Naroditsky, el genio del ajedrez que falleció a los 29 años
Tendencias

Quién era Daniel Naroditsky, el genio del ajedrez que falleció a los 29 años

Cómo son los cascos de realidad extendida Galaxy XR de Samsung: hardware y especificaciones

Por qué el presidente de Perú declaró estado de emergencia en Lima y Callao para combatir la “inseguridad”

En vivo: Real Madrid enfrenta a Juventus en una nueva fecha de la fase de liga de la Champions League
El Deportivo

En vivo: Real Madrid enfrenta a Juventus en una nueva fecha de la fase de liga de la Champions League

Desde mil pesos: La Serena sorprende con los precios de las entradas ante Audax Italiano mientras lucha por la permanencia

En su estacionamiento: DT de Coquimbo Unido sufre robo en la antesala de partido clave para el título

La Noche de Museos tendrá descuentos y horario extendido en el circuito gastronómico del Centro Histórico de Santiago
Finde

La Noche de Museos tendrá descuentos y horario extendido en el circuito gastronómico del Centro Histórico de Santiago

¿Qué día toca Weezer? ¿A qué hora sale Massive Attack? Revisa los horarios del Fauna Primavera 2025

Los detalles de las entradas para asistir al Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI 2025 en Chile

Médico forense investiga muerte de Ace Frehley de Kiss: realizan pruebas toxicológicas
Cultura y entretención

Médico forense investiga muerte de Ace Frehley de Kiss: realizan pruebas toxicológicas

“No hay niños, hay gente”: Ucrania recuerda a menores secuestrados por Rusia con exhibición en Santiago

Entre las drogas, la ira y la leyenda: las revelaciones del documental sobre Martin Scorsese

Canciller de Milei renuncia a cuatro días de las legislativas y comienza el recambio en el gabinete
Mundo

Canciller de Milei renuncia a cuatro días de las legislativas y comienza el recambio en el gabinete

Apagón en cárceles, restricciones para motos y actos masivos: las medidas del estado de emergencia en Lima por la criminalidad

Administración Trump anuncia otro ataque a una presunta embarcación que transportaba drogas en el Océano Pacífico

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal
Paula

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal

La mitad de las mujeres chilenas que no se realiza la mamografía anual, reconoce que no es su prioridad

Mujeres que impactan: Pamela Curin y su red de apoyo para mujeres rurales