“No puede ser que porque a un adulto mayor le dé Covid se le niegue un ventilador”

"Entendemos que estamos lidiando con la muerte todo los días”. Con esas palabras el geriatra Pablo Gallardo describe lo que es estar al mando del Instituto Nacional de Geriatría. Al inicio de la pandemia este recinto tenía 34 camas de cuidados medios y ahora cuenta con 47.

La preparación para enfrentar el Covid-19 comenzó a mediados de enero y recién a fines de marzo tuvieron a los primeros pacientes contagiados. Gallardo cuenta que tienen 16 pacientes infectados y que han dado de alta a más del 75%, un gran logro al considerar que el promedio de edad de atención es de 88 años: “Habla muy bien de que si uno hace una estrategia de cuidado la probabilidad de que nos vaya bien existe”.

¿Cómo es manejar clínicamente los pacientes con Covid-19 que son adultos mayores?

Cuando aumentas en edad la probabilidad de tener demencia aumenta, entonces si le preguntas a una persona que tiene pérdida de memoria, ¿le duele la garganta? o no te va a entender o se le va a olvidar si tuvo molestias, porque ya le diste tratamiento para bajar el dolor. Entonces ese fenómeno de entender qué es un caso sospechoso en un adulto mayor cae en saco roto con nosotros y ahí la importancia de la expertiz en el manejo del adulto mayor. Por eso es tan relevante lo que hacemos en el Instituto Nacional de Geriatría porque lo determinante para generar una sospecha en un adulto mayor es tan variopinto como decir “dejó de comer o está más dormido” o, al contrario, “está más agitado de lo habitual”. Esos son rasgos característicos de que pueda estar generando la enfermedad

Dada esa complejidad, ¿qué hacer para manejar los casos sospechosos?

Lo que uno tendería a pensar es que en el lugar o en el establecimiento donde ellos vivan, entendiendo de que hay un posible contagio o paciente sospechoso o un Covid-19 positivo, deberías de testear obligatoriamente a todos los adultos mayores porque no eres capaz de determinar sintomatología.

¿Cómo lo hace para dirigir el hospital y manejar el estrés en el personal?

El estrés aumenta cuando los equipos directivos se empiezan a salir de esto. Los funcionarios quieren que los acompañen, que les digas todos los días: “Chiquillos, tienen elementos de protección personal de aquí a tres meses”, “oye tenemos un problema, lo vamos a resolver entre todos”. Lo más importante desde el punto de vista emocional es que entiendan que nosotros estamos con ellos para solucionar los problemas. Yo creo que por ahí pasa un poco bajar el nivel de ansiedad, acompañarlos todo el rato. Esto suena un poco doméstico, pero les hacemos quequitos para las tardes, en la cocina a veces les hacemos cariño con platos especiales. Eso es súper importante, que ellos sepan que tú estás al lado de ellos.

Todos los días, al dar la cifra de fallecidos se recalca que la mayoría son adultos mayores, como si eso por sí solo explica el porqué de las muertes. ¿Cómo ve ese escenario?

La pregunta que me hago yo hoy es ¿por qué entendemos que porque el paciente adquirió Covid-19 tiene que morir? Si en estos momentos en otras enfermedades que sí tienen tratamiento no tomamos esas decisiones éticas. En estos momentos hay una enfermedad que tiene un impacto muy alto en la sociedad desde el punto de vista que fallece incluso gente joven, pero no puede ser que a un adulto mayor le dé Covid-19 y no vamos a hacer nada o se le niegue, incluso, un ventilador mecánico. La pregunta que sigue en estos momentos que tenemos una sanidad colapsada es ¿cómo lo hacemos?

¿Y qué responde ante esa interrogante?

Yo respondería con otra pregunta. ¿Qué hicimos antes para que no se colapsara? Lo que yo debería haber hecho es que no se colapsara, porque sabíamos que sí se colapsaba teníamos que empezar a tomar decisiones éticas que yo no quería que ocurrieran. Hay que trabajar para que el sistema nunca se colapse porque tenemos que entregar la oportunidad a todos sin exclusión por edad.

Hace varias semanas se armó un debate en que adultos mayores manifestaban previamente que renunciaban a un ventilador. ¿Cómo recibe esa discusión?

La voluntad anticipada es un fenómeno que en Chile todavía no lo hemos trabajado. Yo creo que como país aún no tenemos la madurez suficiente para poner en la mesa este problema. Pero esta pandemia nos está obligando a abordarlo. Es algo que va a ocurrir, sin duda. No podemos mirar para el lado y tendremos que tomar decisiones.

Y llegado el minuto, ¿qué le parece esto de renunciar a un ventilador?

La realidad que ocurrió en los países desarrollados que ya vivieron un primer brote muestra que el 70% de los que entraron a ventilación mecánica morían. Lo que quiero decir es que el ventilador mecánico tampoco te asegura que vas a salir vivo, es un tratamiento más. Si la pregunta es sí o no a un ventilador, y esto voy a decirlo con toda la frialdad que pueda sonar, la verdad es que la suerte ya le echaste porque el que requiera ventilador mecánico de aquí a una semana probablemente fallezca porque la complejidad y la gravedad de su enfermedad le va a provocar la muerte.