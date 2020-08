Nuevas atribuciones del Servel, financiamiento de campañas y cómo votarán pacientes con Covid-19: los temas que el Congreso comenzará a zanjar esta semana de cara al plebiscito

“Queremos abordar todos los flancos que están pendientes con miras al plebiscito del 25 de octubre. En concreto, mañana queremos votar el proyecto que permite tener un límite al financiamiento y la prohibición de financiamiento extranjero”, dijo este lunes, el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Matías Walker.

A 76 días de que se realice el proceso eleccionario y a 16 de que se inicie la propaganda, son varios los temas que aún quedan por definir y que están avanzando en las distintas instancias de la Cámara y del Senado.“Esta es la semana de las decisiones”, reconoció el presidente del consejo directivo del Servicio Electoral, Patricio Santa María, quien asistió como invitado a la comisión realizada esta jornada.

Nuevas atribuciones para el Servel

Una de ellas tiene que ver con las atribuciones excepcionales con las contará el Servicio Electoral (Servel). Tal como se anunció la semana pasada en la Comisión de Constitución del Senado, el gobierno en conjunto con la oposición acordó una mesa de trabajo para elaborar un texto que será sometido mañana a votación en dicha sesión.

Y así lo confirmó el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Cristián Monckeberg, quien participó en la instancia liderada por Walker: “Presentaremos una propuesta que viene a cumplir el rol de indicación a un proyecto presentado por senadores -entre ellos Alfonso de Urresti- que busca delegar y entregar facultades al Servel para que en el acto eleccionario, no solamente del plebiscito, en todos los que vienen el próximo año (...) para que su consejo directivo pueda alterar ciertas normas”, expresó

De esta manera se espera que el organismo pueda regular una serie de aspectos que buscan que la convocatoria a los comicios sea representativa y tienen relación con el aforo en los centros de votación, el protocolo de funcionamientos de las cabinas y hasta si será necesario que cada ciudadano porte su propio lápiz, entre otros.

“Nos interesa que la participación sea importante, sea masiva y sea representativa”, expresó el ministro.

Financiamiento de las campañas

Otro de los temas que quedan por resolver tiene relación con el financiamiento en el plebiscito, específicamente, de las organizaciones sociales que podrán promover en la franja las opciones “Apruebo” o “Rechazo”.

Entre los temas a zanjas se encuentra el límite de aportes y de gastos; impedir el aporte de empresas y de fuentes del extranjero; y establecer que no existe devolución por votaciones obtenidas como sí existe cuando los candidatos son personas naturales.

“Respecto de ellos hemos ido recogiendo opiniones y creemos que podemos avanzar en una regulación distinta de lo que hoy existe”, explicó Monckeberg.

“Esta regulación no puede demorar mucho y se debe encontrar un buen consenso”, enfatizó el ministro.

Cómo votarán los pacientes con coronavirus

Durante su intervención en la comisión de Constitución de la Cámara, Patricio Santa María, explicó que se debe definir cómo votarán los pacientes con coronavirus.

En este sentido, explicó que se debe evaluar la recomendación del Ministerio de Salud (Minsal) respecto a establecer entradas, mesas y salidas diferenciadas para las personas contagiadas que asistan a los locales.

“La jurisprudencia internacional, plantea que cuando hay colisiones de dos DD.HH. la solución no es que uno prevalezca por encima del otro sino tener la inteligencia de que ambos se puedan ejercer y eso es lo que estamos buscando, pero no es fácil”, sostuvo Santa María.

Sin embargo, reconoció que todos los países que han tenido procesos eleccionarios durante la pandemia “lo han resuelto de manera distinta”.

Dificultades del Servel con la Dirección de Presupuesto

Santa María también relató una serie de dificultades que han debido enfrentar con la Dirección de Presupuesto (Dipres). Esto debido a que el Servel sólo puede utilizar sus recursos para pagar remuneraciones, pero para tomar otras decisiones como la compra de insumos, deben solicitar autorización a la Dipres.

“Somos un órgano que está fuera de la administración del Estado. Nos parece que cuando tenemos 16 días para el inicio de la propaganda y 76 días para implementar un plebiscito que no podamos disponer de un presupuesto, nos parece un despropósito, creo que jurídicamente hay un error”, comentó.

El presidente del Consejo Directivo del Servel mostró su molestia porque el organismo acordó establecer una mesa de trabajo con la Dipres, pero hasta el momento no se ha concretado esta instancia.

“Yo estoy convencido de que el Ministro de Hacienda lo va a resolver, pero cuando pasan los días, no se devuelvan las llamadas, no se constituyen la mesa, y para que la compra de un computador hay que pedir que ellos nos autoricen, no vamos a poder cumplir con lo que estamos trabajando, lo que es absurdo”, agregó.