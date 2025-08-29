Nuevo detenido por secuestro de empresario en Quilicura: ya van 11 personas capturadas por este delito
Desde Carabineros señalaron que el nuevo imputado habría participado de forma directa en el secuestro. “Fue parte de la banda que intimidó al empresario y lo subió a la fuerza al vehículo”.
Carabineros del OS9 lograron detener a un nuevo sospechoso por el secuestro del empresario en Quilicura.
El delito ocurrió el pasado 7 de agosto, cuando el empresario fue abordado por al menos cuatro hombres armados, en momentos en que llegaba a su lugar de trabajo. Tras ser sacado de su automóvil bajo amenazas, fue subido a la fuerza a otro vehículo.
Cercanos a la víctima señalaron haber recibido mensajes extorsivos, presuntamente de los antisociales, exigiendo $300 millones por su liberación. Al día siguiente, la víctima fue liberada en la comuna de Puente Alto.
Al respecto, el teniente coronel Francisco Painepan, del OS9 de Carabineros, explicó que el nuevo detenido tiene 29 años, es de nacionalidad extranjera y se mantiene en el país bajo una situación migratoria irregular.
El sujeto fue capturado el jueves mientras manejaba un vehículo "que había sido robado semanas antes en la comuna de Ñuñoa mediante un robo con intimidación".
El automóvil “tenía sus placas patentes adulteradas y además se encontraba realizando trabajos a través de una aplicación de transporte público", señaló la autoridad policial. Con ello, indicó que el individuo portaba una identificación falsa para utilizar la aplicación de transporte.
Desde Carabineros, sostienen que el individuo habría tenido una participación activa en los hechos, puesto que “la impresión dactilar se extrae desde el interior del automóvil donde esta persona (víctima) fue subida a la fuerza y posteriormente trasladado a su lugar de cautiverio”.
Eso sí, Painepan precisó que esta “no es la única prueba que está en su contra”. “Fue parte de la banda que intimidó al empresario, que lo subió a la fuerza al vehículo y que posteriormente lo trasladó a su lugar de cautiverio (…) era parte activa de una banda que se dedicaba de manera organizada a realizar este tipo de ilícitos tan graves como el secuestro", sostuvo.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
4.
Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisionesOferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.