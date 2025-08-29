Nuevo detenido por secuestro de empresario en Quilicura: ya van 11 personas capturadas por este delito

Carabineros del OS9 lograron detener a un nuevo sospechoso por el secuestro del empresario en Quilicura.

El delito ocurrió el pasado 7 de agosto, cuando el empresario fue abordado por al menos cuatro hombres armados, en momentos en que llegaba a su lugar de trabajo. Tras ser sacado de su automóvil bajo amenazas, fue subido a la fuerza a otro vehículo.

Cercanos a la víctima señalaron haber recibido mensajes extorsivos, presuntamente de los antisociales, exigiendo $300 millones por su liberación. Al día siguiente, la víctima fue liberada en la comuna de Puente Alto.

Al respecto, el teniente coronel Francisco Painepan, del OS9 de Carabineros, explicó que el nuevo detenido tiene 29 años, es de nacionalidad extranjera y se mantiene en el país bajo una situación migratoria irregular.

El sujeto fue capturado el jueves mientras manejaba un vehículo "que había sido robado semanas antes en la comuna de Ñuñoa mediante un robo con intimidación".

El automóvil “tenía sus placas patentes adulteradas y además se encontraba realizando trabajos a través de una aplicación de transporte público", señaló la autoridad policial. Con ello, indicó que el individuo portaba una identificación falsa para utilizar la aplicación de transporte.

Desde Carabineros, sostienen que el individuo habría tenido una participación activa en los hechos, puesto que “la impresión dactilar se extrae desde el interior del automóvil donde esta persona (víctima) fue subida a la fuerza y posteriormente trasladado a su lugar de cautiverio”.