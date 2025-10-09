SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Nuevo flanco en Vivienda: Lo Barnechea arremete contra el Minvu por pagos de subsidio habitacional a familias

La entidad liderada por Felipe Alessandri (RN) acusa a la cartera de Carlos Montes de no pagar un subsidio a familias expobladores de la toma Juan Pablo II, lo que, dicen, amenaza con nuevos asentamientos en la comuna.

Por 
Luciano Jiménez
El alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri (RN).

Durante el último tiempo la Municipalidad de Lo Barnechea, liderada por Felipe Alessandri (RN), ha visto con preocupación que se realicen nuevas tomas en la comuna, a propósito de las familias que vivieron en la histórica ocupación que rige desde 1980 llamada la toma “Juan Pablo II”.

Dichos terrenos -ubicados a la orilla del río Mapocho- fueron ocupados por decenas de familias, a las cuales a cambio de desalojar en 2018 se les entregó el Subsidio de Traslado Transitorio, de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Metropolitano, correspondiente a 8 UF, equivalente a $315 mil al valor actual, para que vivieran en otro lugar.

En total fueron 212 familias las que obtuvieron el beneficio por estar registradas en el catastro de Asentamientos Precarios, quienes se repartieron en distintos lugares de Chile, aunque la mayoría permaneció en Lo Barnechea, una comuna caracterizada por tener sectores vulnerables, pero también acomodados y pudientes.

Hoy desde la municipalidad acusan que el Minvu -en el contexto de la situación actual de deudas que tiene la cartera que lidera Carlos Montes- desde marzo dejó de pagarles ese subsidio a 144 familias, lo que ha derivado en situaciones de desalojo ante la incapacidad de las personas de poder pagar las viviendas arrendadas.

En el municipio, según dicen, han estado en contacto con las familias y miran con preocupación que por este motivo surjan nuevas tomas en la comuna. De hecho, trascendió que las familias irían en masa a protestar a las afueras del Serviu.

En Lo Barnechea complementan el subsidio con un monto mensual de $70 mil por familia, pero aseguran que es insuficiente, y se está a la espera de que en la extoma Juan Pablo II se termine el proyecto habitacional que allí se construye para que las familias que ocupaban los terrenos puedan vivir.

El alcalde Alessandri dice a La Tercera que “nos preocupa profundamente la situación que están viviendo decenas de familias del excampamento Juan Pablo II. Como municipio hemos hecho todos los esfuerzos por acompañarlas y mantener nuestro aporte mensual, pero es evidente que la falta de recursos del Serviu para pagar los subsidios de arriendo está generando un problema social grave”.

Y agrega que “esperamos que el Ministerio de Vivienda pueda resolver pronto esta falta de liquidez y que se priorice el pago a las familias más vulnerables, porque detrás de cada caso hay niños, adultos mayores y vecinos que llevan años esperando su casa definitiva. Además, esta incertidumbre podría derivar en la instalación de nuevas tomas en la comuna, algo que nadie desea y que solo profundizaría la crisis habitacional que enfrentan estas familias”.

El ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS). Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

La histórica dirigenta de la toma Bernarda Díaz comenta a este diario que el lunes sostuvieron una reunión con el Serviu, donde comentaron el tema. “Estaban Catalina Maass (supervisora de pago de subsidios), Nathaly Bórquez (analista de gestión) e Isabel Contador (analista Asentamientos Precarios). Nos deben nueve meses y seis meses, y el lunes nos dijeron que no iban a pagar los retroactivos, y es mucha plata. Esa plata ya estaba contemplada en el Serviu”, dice.

Añade que “no sabemos si van a pagar el último trimestre. Dicen que sí, pero eso nos vienen diciendo hace mucho tiempo. Hay una familia que la demandaron (por no pagar arriendo), hay otra que le pidieron que se fuera, algunas se han tenido que ir de sus casas, viviendo con familiares”.

Además, tanto Lo Barnechea como la dirigenta Díaz afirman que ha habido problemas de dinero con los pagos del Minvu a la Constructora I7, que está a cargo del proyecto habitacional en Juan Pablo II.

En una minuta interna del municipio a la que este diario tuvo acceso, se dice que en las obras que empezaron en abril del 2025 y llevan un 15,76% de avance se han tramitado cinco pagos, tres cancelados en su totalidad, uno parcialmente y el otro pendiente de autorización por parte del Serviu.

Pero se recalca que por el sistema de pago acordado permite a la constructora recibir pagos anticipados, pero asumiendo el costo de la tasa de descuento, en un sistema conocido como “confirming”, y que ello implicó que “el interés generado ”representa un gasto financiero no contemplado por la empresa al momento de firmar el contrato de construcción, y en proyectos con financiamiento ajustado como este no existe disponibilidad presupuestaria para cubrir gastos financieros no previstos en la valorización inicial”.

La respuesta del Serviu

Desde el Serviu respondieron a La Tercera que los pagos del subsidio “es un beneficio que dura 12 meses y que se renueva por 12 más en base a la tramitación de decretos. Actualmente se están tramitando las resoluciones de los nuevos 12 meses que beneficiarán a cada familia de manera individual”.

Añadieron que los pagos “se realizan bajo la modalidad trimestral, encontrándose actualmente una carpeta en tramitación en Serviu para su respectivo procesamiento y pago. Esta información fue entregada a las familias en reunión con este servicio, donde se les explicó que el pago de los subsidios se efectuará durante los próximos días y de manera trimestral”.

Mientras que confirmaron que la modalidad escogida con la empresa constructora es el “confirming”: “En relación al Proyecto Juan Pablo II podemos comunicar que este se encuentra en ejecución y con avance normal. Efectivamente se ha utilizado confirming en algunos pagos con la empresa, herramienta utilizada para dar continuidad a los proyectos”.

Más sobre:MinvuViviendaCarlos MontesLo BarnecheaFelipe Alessandri

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Cyber Monday 2025 cierra con US$450 millones en ventas y alcanza nuevo récord

Expertos abordan los desafíos para la región a 50 años de la primera reunión que instaló el Plan Cóndor

Funcionaria de Vitacura que entregaba dinero en sobres a Torrealba llega a acuerdo con la Fiscalía para condena en juicio abreviado

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa

“Nadie creyó que fuera posible”: Trump anuncia que los rehenes serán libres el “lunes o martes” y alaba su gestión

Diputados UDI impulsan comisión investigadora por compra del instituto Arcos por parte de la Usach

Lo más leído

1.
Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

2.
JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

3.
Ejército sin plata para despliegues militares ni resguardar elecciones: “No estamos en condiciones de terminar el año”

Ejército sin plata para despliegues militares ni resguardar elecciones: “No estamos en condiciones de terminar el año”

4.
Reapertura de investigación contra Jadue abre inédito escenario ante la justicia electoral: podría volver a la papeleta

Reapertura de investigación contra Jadue abre inédito escenario ante la justicia electoral: podría volver a la papeleta

5.
El mensaje que dejó Japón en el camarín del Estadio Nacional tras su polémica eliminación del Mundial Sub 20

El mensaje que dejó Japón en el camarín del Estadio Nacional tras su polémica eliminación del Mundial Sub 20

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Qué enfermedad tenía Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors que falleció a los 69 años

Qué enfermedad tenía Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors que falleció a los 69 años

“Una nueva fase de la IA”: en qué consiste el acuerdo “masivo” anunciado por OpenAI y AMD

“Una nueva fase de la IA”: en qué consiste el acuerdo “masivo” anunciado por OpenAI y AMD

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

Servicios

A qué hora y dónde ver a Inglaterra vs. Gales por el partido amistoso internacional

A qué hora y dónde ver a Inglaterra vs. Gales por el partido amistoso internacional

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Ñublense en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Ñublense en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Marruecos vs. Corea del Sur por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Marruecos vs. Corea del Sur por el Mundial Sub 20

Nuevo flanco en Vivienda: Lo Barnechea arremete contra el Minvu por pagos de subsidio habitacional a familias
Chile

Nuevo flanco en Vivienda: Lo Barnechea arremete contra el Minvu por pagos de subsidio habitacional a familias

Funcionaria de Vitacura que entregaba dinero en sobres a Torrealba llega a acuerdo con la Fiscalía para condena en juicio abreviado

A qué hora y dónde ver a Inglaterra vs. Gales por el partido amistoso internacional

Cyber Monday 2025 cierra con US$450 millones en ventas y alcanza nuevo récord
Negocios

Cyber Monday 2025 cierra con US$450 millones en ventas y alcanza nuevo récord

Tribunal ambiental da luz verde a sondajes de proyecto minero Vizcachitas en Putaendo

SMA formula cargos contra Gasmar por descargas en la Bahía de Quintero

Qué se sabe del tiroteo en el show de Agua Marina, una banda de cumbia de Perú
Tendencias

Qué se sabe del tiroteo en el show de Agua Marina, una banda de cumbia de Perú

Los estudios chilenos que conquistaron a Google con sus videojuegos

Cómo China podría forzar un apagón total en Taiwán y qué rol podría adoptar EEUU en este escenario

En vivo: Estados Unidos e Italia definen en Rancagua el paso a los cuartos de final del Mundial Sub 20
El Deportivo

En vivo: Estados Unidos e Italia definen en Rancagua el paso a los cuartos de final del Mundial Sub 20

Exfigura de la U rompe en llanto al recordar a Miguel Ángel Russo

La casa de Vinícius Júnior en Madrid sufre un incendio

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”
Finde

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico

“El maestro del apocalipsis”: una mirada literaria a László Krasznahorkai, el Premio Nobel de Literatura 2025
Cultura y entretención

“El maestro del apocalipsis”: una mirada literaria a László Krasznahorkai, el Premio Nobel de Literatura 2025

Javier Barría lanza álbum tras nueve años y se inscribe entre los mejores del año: “Es mi examen de grado de productor”

Tres libros esenciales para entender a László Krasznahorkai, el Premio Nobel de Literatura 2025

Expertos abordan los desafíos para la región a 50 años de la primera reunión que instaló el Plan Cóndor
Mundo

Expertos abordan los desafíos para la región a 50 años de la primera reunión que instaló el Plan Cóndor

“Nadie creyó que fuera posible”: Trump anuncia que los rehenes serán libres el “lunes o martes” y alaba su gestión

Acuerdo de paz en Gaza: el complejo intercambio de rehenes y prisioneros que está en marcha

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa
Paula

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa

Viajes al extranjero: el derecho de los niños frente a padres que no cumplen

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida