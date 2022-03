Nuevo titular de Educación pide que exministro Enrique Paris “se responsabilice” por cambio en protocolo de asistencia a colegios

Ministro de Educación Marco Antonio Ávila habla con la prensa posterior a Ceremonia Oración por Chile. Foto: Luis Felipe Araya / Agencia Uno.

“La verdad es que no entendemos, esto se publicó un día antes del cambio de mando, no sabemos la razón y además yo deduzco probablemente que no hubo acuerdo entre el ministro Paris y el ministro Figueroa", sostuvo Marco Antonio Ávila.