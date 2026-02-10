Orellana y sala cuna: “Si es así (que se apruebe en el próximo gobierno), que así sea, pero sesionemos la primera semana de marzo”

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, abordó esta jornada la discusión al proyecto de sala cuna y la importancia de que logre salir adelante en el Congreso, pese a las dificultades que ha tenido para su discusión.

Durante la jornada de ayer lunes, el Presidente Boric acusó a la UDI de trabar la iniciativa para no darle un logro al gobierno, señalando que “todas las semanas inventa una excusa para decir que no va a aprobar sala cuna“.

Al respecto de estos dichos, y si los compartía, la ministra Orellana expresó en entrevista con Radio Infinita que finalmente lo importante es que se discuta y apruebe el proyecto, ya sea con este gobierno o el próximo.

“Si es así (que se apruebe con el próximo gobierno), que así sea. Pero sesionemos la primera semana de marzo. Permítanos presentar las indicaciones de acuerdo que hemos preparado”, expresó. “Retomemos el debate técnico que solucione esto. Y si tiene que ser la tercera semana de marzo, bueno, pues será”.

Consultada sobre si el emplazamiento del Mandatario a la UDI pudo haber provocado un encono en el partido, la secretaria de Estado apuntó a que la crítica “no ha venido solo del Ejecutivo”.

“Uno no podría decir que académicas como María Olivia Recart, Francisca Jünemann, o Andrea Repeto son del oficialismo. Y ellas escribieron una carta criticando el que no se haya permitido sesionar”, expresó. La columnista Isabel Plant en The Clinic, tampoco es oficialista, de hecho el otro día dijo que mi papel había sido casi que decorativo, también criticó esto”.

Entonces, añadió la ministra, en esto hay un debate “que va más allá del tironeo gobierno-oposición-futuro-oficialismo, que es ‘solucionemos esto’, porque mientras no lo solucionamos nos perdemos la oportunidad de generar 145.000 empleos formales, de que los hombres accedan al derecho a sala cuna, de que las mujeres que son trabajadoras de casa particular y las que son profesionales que boletean, como por ejemplo las diseñadoras, las maquilladoras, puedan entrar al derecho a sala cuna. Y sobre todo, de acuerdo a estudios de distintos organismos como el OIT y el PNUD: nos perdemos la oportunidad de crecer un 0,8% en el Producto Interno Bruto”.