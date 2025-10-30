SUSCRÍBETE
Nacional

OS-7 de Carabineros intercepta encomienda de droga en Temuco y detiene a dos personas

Los detenidos, un hombre de 45 años y una mujer de 19, ambos sin antecedentes penales, quedaron en prisión preventiva.

José NavarretePor 
José Navarrete

Un hombre de 45 años y una mujer de 19, ambos sin antecedentes penales, fueron detenidos por personal especializado de Carabineros en Temuco, cuando retiraban una encomienda con dos cajas con droga que había sido enviada desde Santiago.

Los efectivos de la Sección Antidrogas OS-7 recibieron información respecto a que dos personas iban a retirar una encomienda enviada por integrantes de una banda dedicada al narcotráfico en la Región Metropolitana.

La encomienda correspondía a dos cajas que fueron enviadas por intermedio de la empresa Starken, con destino a la sucursal ubicada en el Boulevard Las Vegas, en avenida Luis Durand.

Con los datos, los efectivos policiales informaron al Ministerio Público y se coordinó una diligencia de fiscalización orientada a interceptar el envío y detener a los dos involucrados.

De esa forma, los carabineros acudieron hasta el centro comercial y revisaron las cajas junto al can detector Gorky, que corroboró las sospechas.

Los uniformados revisaron las cajas y constataron que contenían, en total, 3 kilos y 603 gramos de marihuana, procediendo con la detención de la pareja que hizo el retiro.

“Las diligencias se orientaron a sacar de circulación esta droga que estaba destinada a ser comercializada en distintos barrios de la ciudad de Temuco. Esta recepción de droga, en la sucursal del servicio de encomiendas, fue marcada por el can detector del OS-7 y se pudo concretar la detención de la mujer adulta, que retiró la encomienda, y otro hombre adulto, también asociado al delito”, destacó la teniente coronel Ximena Valle, prefecto de la Prefectura Cautín de Carabineros.

El hombre y la mujer fueron formalizados por el delito de tráfico de drogas, quedando en prisión preventiva.

