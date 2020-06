Osvaldo Garay, Jefe de la UCI del Hospital Van Buren de Valparaíso: “Lo más difícil es ver a pacientes que hacen shock y no responden a nada”

El 18 de marzo, el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso recibió el primer caso de Covid-19. Fue un paciente derivado desde San Antonio, quien, una semana después, tuvo a toda su familia internada en el mismo recinto. De esa comuna también se registraron los primeros fallecidos, mientras que la ciudad-puerto figuraba como espectador en la pandemia, con un bajo índice de contagios.

Hoy el escenario es distinto. Valparaíso y Viña del Mar están en cuarentena, liderando los casos activos que ayer marcaron 1.576 en la región. Se trata de una medida que serviría para reducir la propagación del virus, cree Osvaldo Garay (60), jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital de Valparaíso, que ha tenido a 140 pacientes hospitalizados por esta enfermedad.

-Al inicio de la pandemia, ¿en qué situación estaba la unidad?

-Era una unidad de 14 camas críticas y otras 22 de cuidados intermedios, a cargo de la macrozona neuroquirúrgica, es decir, para todos los pacientes con tumores complejos y neurotraumas. Se reciben anualmente unos 450 pacientes en UCI, el 40% de otras regiones. Ahora, todas esas camas pasaron a ser camas críticas.

-Una rotación de 450 pacientes críticos parece elevado, ¿cierto?

-Claro, estábamos colapsados desde antes, con un déficit de camas hace dos o tres años y deficiencia de médicos intensivos. Esto nos pilló en ese momento, por lo tanto, desde que vislumbramos que venía esta batahola de desastre con la pandemia, comenzamos a pensar en las estrategias

-¿Cuál fue la primera medida?

-Armar una UCI fuera de nuestra UCI, porque no tenemos estructura moderna. Los pacientes están al lado del otro, entonces necesitábamos una sala solo para Covid-19. Establecimos una con un ventilador mecánico invasivo y bombas para cada cama, de la mano de personal capacitado. La proyección se hizo con los 18 ventiladores nuevos que se anunció que llegarían.

-¿Y se cumplió la proyección?

-Tenían que llegar los ventiladores en mayo y no llegaron, teníamos para equipar 18 camas nuevas, así es que tuvimos que sacar de la antigua UCI y echar a andar 12 camas con ventiladores que sacamos de todas partes del hospital. Se desvistió al Van Buren para armar esas 18 camas.

-¿Y llegaron finalmente?

-Llegaron el pasado viernes y ahora tenemos equipos como para abrir 12 camas más, pero no tenemos personal para esas camas extras, y necesitamos monitores y gente capacitada para eso.

-¿Cuánta gente necesita?

-Ideal, cerca de 100 personas, entre enfermeras, técnicos y kinesiólogos. El desafío y un gran problema es que en el mercado no están disponibles esos profesionales con la capacitación adecuada.

-¿Hay tensión en su equipo?

-Hay mucho estrés, porque el trabajo de UCI, además, es solitario. Antes podíamos ir a comer todos juntos, conversar, ahora nada se puede, todos en grupos pequeños, separados, con trajes que acaloran horriblemente, es un ambiente social que está muy restringido.

-¿Qué es lo más difícil que ha enfrentado hasta ahora?

-Ver pacientes que hacen “tormenta citoquina”, o sea, llegan y presentan todos los síntomas: fiebre, el corazón acelerado, hacen shock y no responden a nada. Llegamos a ocupar drogas que nunca hemos ocupado y no responden a nada, mueren en 48 horas. Eso lo ves y angustia mucho no tener cómo manejarlo.

-¿Los países que enfrentaron esta pandemia antes que Chile reportaron estos casos?

-Nunca se vieron relatos de políticas de salud pública en Italia, China, España; los referentes que tenemos no nos dieron un aporte sobre lo que había que hacer. Tuvimos a muchos pacientes que en pocas horas tenían todo el cuerpo inflamado.

-¿Cuántos pacientes con Covid-19 han fallecido en el hospital?

-Por lo menos unos 20 y hemos ingresado 140 personas a la UCI. De los fallecidos, 10 hicieron tormenta citoquina.

-¿Qué se debería aprender en salud pública tras la pandemia?

-Una de las cosas más importantes será el cambio de concepto sobre transmisión de enfermedades. Esto va a marcar, porque la gente sabe que se puede contagiar al lado y que puedes ser un vector. También, necesitamos tener hospitales con una conformación más potente en el manejo de pacientes críticos, porque hoy nos enfrentamos a pacientes que ingresan al hospital y que nunca más los ve la familia.

-¿Cree que la cuarentena permitirá frenar los contagios?

-En la dinámica, que es muy de “vida normal” que existe en Valparaíso, debería hacer bien la cuarentena para bajar la curva. Eso desde el punto de vista salud pública, estricto. No queda ninguna de las 18 camas UCI Covid en el cuarto piso. El sábado abrimos seis nuevas camas UCI en salas de Unidad de Emergencia y ya están ocupadas dos. Nos quedan cuatro cupos.