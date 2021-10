Paine: continúan labores de control por incendio “Águila Sur” que ha consumido 164 hectáreas

A pesar de los arduos esfuerzos de CONAF y bomberos por detener el incendio forestal -denominado “Águila Sur”- que se desarrolla desde el día de ayer en Lomas del Viento y Águila Sur en Paine, se ha informado de manera preliminar que el siniestro continúa con un total de 164 hectáreas consumidas.

Tres helicópteros, cuatro brigadas, un puesto de comando móvil, tres aviones aviones AT y una ambulancia Achs, se encuentran trabajando simultáneamente en el control del fuego que se mantiene con actividad media a baja y, por el momento, encajonado en la quebrada. El delegado presidencial, Emardo Hantelmann, asistió esta mañana a la comuna, en donde realizó un llamado de prevención por parte la población de la RM.

“Prácticamente el 100% de los incendios son directa o indirectamente causados por el ser humano, lo que, sin duda, representa una oportunidad para poder llamar a la responsabilidad de los vecinos, que tomar conciencia es fundamental para evitar la destrucción de nuestro bosque”, afirmó Hantelman.

La autoridad sobrevoló el sector afectado por el incendio acompañado por el director regional de la Onemi, Miguel Muñoz, y del comandante de incidente de CONAF.

Hantelman solicitó evitar “acciones básicas como no realizar fogatas en zonas prohibidas, no lanzar colillas de cigarros prendidas, no limpiar las zonas de trabajo con herramientas que lancen chispas y por supuesto no trabajar con este tipo de herramientas a las horas de mayor calor ayudan enormemente”. Apuntando a que “los incendios producen daños, que son irrecuperables. La vida humana no tiene valor y los ecosistemas requieren en algunas oportunidades muchos años para recuperarse. Aún estamos a tiempo de prevenir”.

Por su parte, Álex Madariaga, director de CONAF Región Metropolitana, aseguró que desde la institución están trabajando para poder controlar y extinguir las llamas. “No bajaremos los brazos, hoy seguimos trabajando arduamente con nuestras recursos. Recordemos que estamos enfrentando un cambio climático que nos afecta fuertemente por lo que el llamado a los vecinos es a prevenir estos eventos”, indicó.

Las autoridades aprovecharon la instancia para agradecer la labor diaria de los voluntarios de bomberos y, principalmente, entregar su apoyo a los miembros del Cuerpo de Bomberos de Quilicura que se vieron involucrados en un accidente de tránsito cuando asistían a apoyar las labores en Paine.