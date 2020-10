Paris descarta propuesta de Lavín para reestablecer este fin de semana en Las Condes las restricciones implementadas en Fiestas Patrias

“Reestablecer las restricciones que se establecieron en Fiestas Patrias” con el Plan Fondeáte en tu casa para este fin de semana largo -que comienza viernes 9 de octubre- tanto para su comuna como para aquellas con aumentos de contagios por coronavirus. Esa fue la solicitud que realizó el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, al Ministerio de Salud (Minsal) en los últimos días.

Según afirmó el miércoles el jefe comunal, la petición la hizo directamente al ministro de Salud, Enrique Paris. No solo en base al número de casos sino también considerando que un porcentaje relevante de éstos serían por “contactos intradomiciliarios”.

“La mayoría de los nuevos contactos son intradomiciliarios, reuniones sociales dentro de las casas. Queremos que los fines de semana se establezca lo mismo que rigió para el 18 de septiembre: que a la casa se pueda invitar solo a cinco personas. Creemos que con eso vamos a frenar los contagios”, explicó ese día Lavín.

Paris: "No vamos a cambiar con respecto al Plan Paso a Paso”

Y aunque la propuesta del jefe comunal de Las Condes fue valorada este jueves por Paris, el ministro de Salud cerró la puerta a la opción de promoverla desde el Minsal.

“La verdad es que me parece muy buena la propuesta del alcalde Lavín", dijo Paris, agregando sin embargo que “en este momento nosotros no vamos a cambiar con respecto al plan Paso a Paso y el alcalde Lavín puede solicitarle a sus conciudadanos que tomen esas medidas en forma voluntaria”.

En el marco del balance entregado hoy sobre los casos de Covid-19 en el país, el jefe del Minsal añadió: “me parece una muy buen idea que voluntariamente la gente diga no, yo no voy a aceptar a más de cinco visitas o no voy a tener más de diez personas en espacios abiertos, porque eso evidentemente evita la diseminación del virus tal como quedó demostrado con el plan Fondéate en casa”.

“Agradezco la opinión positiva del alcalde Lavín, si él quiere a los habitantes de su comuna pedirles esta acción de forma voluntaria nosotros lo vamos a apoyar”, concluyó.

El plan Fondéate en tu casa contemplaba la opción de recibir hasta cinco invitados en un domicilio o la reunión -en espacios públicos- de un total de diez personas.

Lavín no es el único alcalde de la zona oriente que ha mostrado preocupación por el alza en los contagios. El jefe comunal de La Reina, Juan Manuel Palacios, se abrió incluso a volver a cuarentena, considerando que, según ha planteado “estamos ante una posibilidad bastante cierta de un rebrote”.

A inicios de esta semana, el ministro Paris había planteado su “preocupación” por las situación en esas dos comunas -Las Condes y La Reina-, además de Talagante y San Fernando. Se esperaba que hoy el comité de emergencia Covid-19 en La Moneda analizara el escenario en esos lugares.