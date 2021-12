Paris hace llamado a inocularse ante llegada de variante Ómicron: “El virus busca a las personas que no tienen vacunas”

Durante esta mañana, luego de darse inicio al proceso de vacunación para menores entre 3 y 5 años con dosis de CoronaVac, el ministro de Salud, Enrique Paris, se refirió a la llegada de la nueva variante Ómicron a Chile identificada en San Felipe, región de Valparaíso.

El secretario de Estado expresó su preocupación por las personas que aún no cuentan con ninguna dosis de las vacunas para protegerse del Covid-19 ante la presencia de la nueva cepa.

“La gente que no se quiera vacunar o que no va a ir a vacunarse va a sufrir las consecuencias, obviamente, del ataque del virus. El virus busca a las personas que no tienen vacunas, busca a las personas que no tienen anticuerpos y esta nueva variante que acaba de ser nombrada Ómicron y que la estamos estudiando obviamente que va a buscar justamente a esas personas que no están vacunadas”, señaló Paris.

En ese marco, explicó que, de momento, la información que se sostiene desde el extranjero, tanto de Sudáfrica como de Israel, es que “la gente que no se vacuna es la que se enferma gravemente, como ocurre también con las otras cepas”, por lo que hizo un llamado a vacunarse: “Chile es un país que tiene disponibilidad de vacunar, que tiene la suficiente cantidad de vacunas y le ofrece a su población”.

Para enfrentar la llegada de la nueva variante Ómicron al país, el titular de la cartera aseguró que se implementará la mima estrategia que se ocupó con la variante Delta, ya que “fue muy bien evaluada y, además, pudo contener y no tuvimos grandes problemas“.

Tras su asistencia a la Organización Mundial de la Salud (OMS), Paris puntualizó en que, la idea que se sostenía respecto a la estrategia para enfrentar la cepa era “esperar dos o tres semanas”.

“Hay que saber cuál es la transmisibilidad, hay que saber cuál es el efecto de las vacunas actuales que se han colocado en contra de esta variante, hay que tener el virus aislado, la secuenciación y el virus para estudiar los efectos”, explicó.

“La estrategia es muy simple, y ojalá que nos ayuden a difundirla y no a producir problemas: Lavado de manos, ventilación, uso de mascarilla, distanciamiento físico y, por supuesto, vacunarse. Sobre todo con la dosis de refuerzo”, añadió.

Durante la instancia, el ministro de Salud también destacó el inicio de la vacunación para los menores entre 3 y 5 años y el porcentaje de personas que, hasta el momento, han recibido su primera dosis, la dosis de refuerzo y su esquema de vacunación completo.

“Hoy ya tenemos más del 92% con una dosis, más del 90,7% con dos dosis, vamos a llegar a los nueves millones con dosis de refuerzo y una cantidad importantísima de niños entre 6 y 17 años sobre el 90% con una dosis”, expresó, destacando la campaña de vacunación en Chile como un “hito” a nivel mundial.