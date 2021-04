Paris por efectividad del Plan Paso a Paso: “Creo que la cuarentena, que lleva 14 días en la Región Metropolitana, ha estado dando sus frutos”

El ministro de Salud, Enrique Paris, se refirió este martes a la efectividad de las restricciones implementadas en el marco del Plan Paso a Paso para restringir la movilidad y diseminación del coronavirus. Al respecto, dijo que el confinamiento total -que ya lleva más de dos semanas en la capital- “ha estado dando sus frutos”.

Tras una actividad con el superintendente de Salud, Patricio Fernández, el secretario de Estado fue consultado por si se están evaluando cambios en la estrategia sanitaria para alcanzar niveles de movilidad que se vieron en las primera cuarentenas implementadas el año pasado.

“Si las medidas actuales no muestran o no han mostrado una reducción importante de la movilidad, obviamente que tendremos que tomar otras medidas para disminuir esa movilidad”, dijo.

Sin embargo, agregó que “afortunadamente hoy (...) un estudio de la UDP muestra que sí ha habido reducciones de la movilidad y el estudio de la Universidad de Chile, que sale hoy día también, muestra que por lo menos estamos estabilizados. Entonces creo que la cuarentena, que lleva 14 días en la Región Metropolitana, ha estado dando sus frutos”.

Ayer en el balance del Ministerio de Salud, las autoridades no anunciaron avances de comunas de la RM en el marco del Paso a Paso. Con ello, la capital en su totalidad inició ya su tercera semana bajo confinamiento total.

Además, se le preguntó nuevamente si el Minsal estaba satisfecho con los niveles actuales de movilidad. “Creo que nunca debiéramos estar totalmente satisfechos. Siempre tratamos de hacer todo lo humanamente posible (...) para comunicar a la población que no aumente la movilidad”, dijo y llamó a evitar “salidas innecesarias”.

Proceso de vacunación

Otro de los temas que abordó el ministro Paris en la actividad fue el proceso de vacunación, donde más de 7.370 millones de personas han sido inmunizadas con la primera dosis, de acuerdo a las cifras de Salud.

El titular de la cartera recordó que la inmunidad se logra 14 días después de la segunda dosis, pero agregó que hay que mantener las medidas de autocuidado.

“Las vacunas en general son 100% seguras para evitar la hospitalización, la muerte; un 80% para evitar casos moderados y graves; y son menos efectivas, en general, para la transmisión del virus. Es decir, aunque uno esté vacunado puede transmitir el virus”, afirmó. Esto, a días de que se den a conocer los resultados del estudio de campo sobre la efectividad de las vacunas implementadas en Chile.

Por otra parte, en su participación telemática en la comisión de Salud del Senado esta mañana, Paris detalló en las áreas en que se trabaja para enfrentar la pandemia. Entre ellas, destacó la estrategia de vacunación.

“Hay que recordar que tenemos al 48,5% de la población objetivo con primera dosis y el 30,7% con dos dosis. En ese sentido, estamos trabajando bien y si hay que acelerar el paso, nosotros lo queremos hacer con la segunda dosis, privilegiar la segunda dosis”, dijo.

Camas críticas y casos diarios de Covid-19

Paris también se refirió a dos temas que encendieron las alarmas en la evolución de la pandemia. Uno de ellos, los más de 9 mil casos de Covid-19 que se registraron el pasado viernes.

Tanto en su intervención en la comisión de la Cámara Alta como en la actividad junto al superintendente de Salud, el ministro afirmó que estos 9.171 contagios respondieron a “un atraso” en la entrega de los exámenes PCR.

“Los 9 mil casos, que a mí me sorprendieron mucho, ocurrieron después de tres días de 8 mil (contagios), tres días de 5 mil y después 9 mil. Entonces no significa que ese día hubo 9 mil. Nosotros estuvimos revisando los datos y probablemente hubo algún atraso en la trasmisión de los resultados (...). Por lo tanto, no hay que asustarse, hay que preocuparse mucho, pero no hay que atribuir los 9 mil a un solo día”, sostuvo.

Lo anterior, en relación al aumento de pacientes en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y el efecto que podría tener esta cifra de contagios en la cantidad de internados y, por lo tanto, en la disponibilidad de camas críticas. Ayer, cabe recordar, se alcanzó la segunda cifra más alta de camas ocupadas, con un 96,75%. Hoy, esto llegó al 96,41%.

Para este miércoles, según indicó Paris, se esperan tener 4.300 camas críticas habilitadas (hoy hay 4.175) y para la próxima semana se espera alcanzar las 4.500 unidades.