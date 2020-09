Paris refuta tesis de baja artificial de positividad

“Los valores que se están reportando en semanas recientes podrían ser artificialmente bajos, pues existen incentivos para hacer tests a personas con baja probabilidad de estar contagiadas”, dice el informe de Espacio Público que gatilló una dura respuesta del ministro de Salud, Enrique Paris.

El análisis plantea que la positividad se construye por dos vías: la consulta en centros de salud (que denominan Habitual) y la estrategia de Búsqueda Activa de Casos (BAC), que impulsa el Minsal y que desarrollan los consultorios en sus barrios. Así, se sostiene que los resultados de ambos mecanismos son dispares y que “la positividad que no es manipulable, y además comparable con las positividadesque se vienen calculando desde el comienzo de la epidemia, es la habitual”, por lo que la estiman como más relevante.

“El problema con la positividad BAC es que no existen criterios claros sobre qué población testear. Esto, sumado a que existen incentivos para reducir la positividad con el objeto de avanzar en el plan Paso a Paso, significa que las autoridades locales pueden verse movidas a realizar tests a personas que tengan una chance muy baja de estar contagiadas”, detalla el informe.

Sobre esta tesis, Paris fue enfático: “Esta acusación que se encubre bajo un manto de un centro de estudios y un centro académico me parece gravísima”. Añadió que “es imposible que haya estímulos, que no sé de qué tipo son, ojalá los aclararan, que permitan bajar artificialmente el porcentaje de resultados de la PCR”. Y se preguntó: “¿Se imagina pagando o estimulando para que tomen test solo a personas sanas? Esta acusación tiene que hacerse frente a la justicia y yo desafío a este centro a que haga la acusación”, tildando la tesis de “inaceptable”.

Paris, además, aclaró los lineamientos del plan BAC. “Está claro en el manual del Minsal, que me gustaría mucho que lo leyeran los académicos entre comillas, el protocolo de coordinación donde dice que los exámenes se toman en zonas con mayor número de casos, población de más riesgo, zonas con hacinamiento o con acceso limitado, o sea zonas donde nosotros detectamos mapas de calor”.

Espacio Público, en tanto, emitió un comunicado donde explican que la evaluación a los indicadores de positividad busca "sugerir una mejora en los protocolos que regulan la "Búsqueda Activa de Casos" y recomendar la pertinencia de excluir los resultados de esta para las decisiones sanitarias del plan "Paso a Paso". "Creemos que es la manera más segura de continuar con el proceso de desconfinamiento, mientras no se afinen los protocolos actuales para asegurar la uniformidad en la implementación del BAC". Además, lamentaron el tono de la autoridad y plantearon que "no podemos responsabilizarnos de expresiones que no hemos usado ni de interpretaciones que no hemos hecho".