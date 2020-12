Paris y críticas de Espacio Riesco: “Crea una sensación de inseguridad para el manejo de la pandemia”

Sigue creciendo la polémica entre Espacio Riesco y el Minsal.

Todo comenzó el fin de semana cuando el gente general del recinto, Sergio Gutiérrez, denunció que el gobierno les debe 2.900 millones de pesos más IVA por el uso del lugar, que fue ocupado como centro de salud durante los primeros meses de la pandemia del coronavirus, y calificara su actitud como “errática y poco seria”.

Ayer, el exministro de Salud, Jaime Mañalich, durante cuyo mandato se realizó el contrato con el centro de eventos, salió a responder los cuestionamientos de la empresa, frente a lo cual aseguró que “no es aceptable el lobby que ha desplegado (Espacio Riesco), usando a los medios como oficina de cobranza para algo que debe resolverse en la justicia civil”.

Y hoy llegó la respuesta del actual titular del Minsal, Enrique Paris: “Aquí hay una controversia que se basa en que nosotros tenemos que cuidar las platas públicas. Si nosotros no cuidamos las platas públicas, también nos estarían criticando y llamando la atención”

En ese sentido, el secretario de Estado abordó la determinación de la Contraloría, que el 9 de julio pasado, declaró ilegal uno de los dos contratos que el gobierno adoptó con el recinto, advirtiendo “pagos injustificados” en algunas prestaciones. Razón por la cual aún no se ha dado luz verde para oficializar el monto a pagar.

“Si la Contraloría rechazó los primeros contratos y los devolvió, y esos contratos hay que rehacerlos, obviamente hay que rehacerlos para que ambas partes estén de acuerdo y una vez que eso ocurra se reenviarán a la Contraloría”, dijo Paris.

Y añadió que “para reenviarlo a la Contraloría, y es lo que hemos insistido, tiene que llevar la firma del Minsal, cosa que ya está hecha, y de la persona que facilitó el Espacio Riesco, y eso no está todavía listo”.

Frente a los mismo, el titular del Minsal aseguró que “me sorprende mucho que este señor gerente, con el cual yo me reuní por Zoom por ley del Lobby, diga que yo no soy justo o que no cumplo a cabalidad mi trabajo porque eso me afecta profundamente, afecta a mi honra y me produce mucho malestar porque crea una sensación de inseguridad para el manejo de la pandemia”.

“Yo no negocié con él, no he trabajado con él, lo escuché, lo respeto y he tratado de ayudar en lo posible. Pero nosotros tenemos que cuidar las platas públicas”, cerró Paris.