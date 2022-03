Partidos políticos, municipalidades, Convención Constitucional y ciudadanía conmemoran el Día Internacional de la Mujer

Este martes 8 de marzo, se conmemora el Día Internacional de la Mujer, en ese marco es que están planificadas distintas actividades en el país para reconocer la lucha de las mujeres y su participación en la sociedad.

En ese sentido, a eso de las 7.30 horas las convencionales ecofeministas Manuela Royo, Carolina Vilches, Vanessa Hoppe y Camila Zarate realizaron una intervención por la defensa del agua, esto en el frontis de los Tribunales de Justicia.

Manifestación ecofeminista. Foto: Agencia Uno.

Además, esta mañana la Red Feminista de Funcionarias de la Convención compartieron un desayuno en la carpa de los constituyentes en el patio de ex Congreso Nacional.

Foto: Agencia Uno.

En la misma línea, las constituyentes feministas dieron un punto de prensa. En la instancia, la expresidenta del organismo, Elisa Loncón, dio algunas declaraciones y expresó: “No somos simbólicas, somo políticas, nos estamos disputando los espacios con conocimiento (...), a la misma altura de las grandes pensadoras que ha tenido este país y que han tenido en Latinoamérica, solo que nosotras no habíamos tenido el espacio para colocar nuestros pensamientos”.

“Pero estamos aquí en la Convención Constitucional, con este proceso que nos dieron, que nos regaló el pueblo de Chile, que nos regalaron los jóvenes (...), sigamos avanzando en esta historia, en este proceso constituyente y vamos avanzando también en todas las demandas de las mujeres y de todos los pueblos”, agregó.

Desde Renovación Nacional, la vicepresidenta y encargada del estamento Mujeres RN, la diputada Catalina del Real, junto a la bancada de parlamentarias presentaron el protocolo para prevenir y enfrentar la violencia contra las mujeres en la colectividad.

De acuerdo a lo detallado por del Real “este protocolo será sancionado en el mes de abril por nuestro consejo nacional de RN justamente para poder incorporarlos en nuestros estatutos, y será aplicado no solamente a los militantes sino que a todos las autoridades electas de RN, funcionarios del partido y funcionarios públicos (...), queremos prevenir, sancionar y tener un partido con hombre y mujeres que pueda vivir en paz y erradicar estas prácticas”.

En tanto, la diputada Camila Flores se refirió a la próxima administración que asumirá este viernes 11 de marzo. “El próximo gobierno ha tenido una incorporación femenina importante, un gabinete más que paritario porque son más mujeres incluso ministras que hombres”, dijo y además resaltó “algo que me parece importante y que lo celebro, que el futuro Presidente ha elegido a una mujer de la institución de Carabineros como su futura edecana, me parece un acto de justicia y que permite visibilizar”.

Mujeres Renovación Nacional.

Además, senadoras de RN, en conjunto con parlamentarias del Partido Socialista (PS) y de la Democracia Cristiana (DC) presentaron un proyecto de ley para declarar feriado el 8 de marzo. La senadora electa, Paulina Núñez (RN) explicó que el objetivo de la iniciativa es “que ninguna mujer esté impedida de asistir a alguna reflexión, acto o movilización durante un día tan relevante para todas”.

Isabel Allende (PS), Carmen Gloria Aravena (ind RN) y la presidenta del Senado, Ximena Rincón, se suscribieron a la iniciativa que propone el feriado “con la finalidad de reconocer el valor de las mujeres en nuestro país y, además, permitir que todas las mujeres que lo deseen, puedan participar activamente de las conmemoraciones y actividades a realizarse en este día”. La medida será presentada el próximo viernes, cuando asuma el nuevo Senado.

Por otra parte, la directiva de la Unión Demócrata Independiente (UDI) encabezada por su secretaria general de la Unión Demócrata Cristiana, María José Hoffman, se refirió a este día y expresó: “Comunicarle a la ciudadanía que vamos a seguir trabajando en medidas que logren igualar la cancha, que aumenten las oportunidades de las mujeres. Hoy día seguimos viviendo muchísimas discriminaciones, solo por el hecho de ser mujer, y la UDI tiene un compromiso profundo y verdadero en avanzar hacia allá”.

Asimismo, presentaron dos propuestas relativas a esa materia. La primera de ellas sobre el proyecto de ley de sala cuna. “Queremos hacer una petición al Presidente Boric en cuanto a que terminemos con las discriminaciones en materia de sala de cuna. No hay ninguna duda que para una mujer madre un hijo es muy relevante y no puede seguir parado en el Congreso un proyecto tan importante como es terminar con esta discriminación que no permite que donde haya menos de 20 trabajadoras tengan derecho a sala cuna”.

Y, en segundo lugar, apuntó a un post natal para los padres. “Una materia que también es simbólica porque si bien este es nuestro día, para las familias es muy relevante avanzar con un post natal para los hombres. Tenemos que entender que la familia se hace con corresponsabilidad y ellos tienen derechos también sobre el criado de sus hijos”, dijo.

Foto: Agencia Uno.

En tanto, la alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos, durante esta jornada reconoció a tres nuevas hijas ilustres de la comuna: la actriz Daniela Vega, la sufragista Inés Erazo, además de la profesora feminista Olga Poblete, de forma póstuma. La actividad se realizaría en la Casa de la Cultura de Ñuñoa.

La municipalidad de Padre Hurtado inauguró esta mañana -cerca de las 9.30- el Centro de Apoyo a Víctimas (CAVI), que busca prestar apoyo a todas las víctimas de violencia intrafamiliar o de género, tanto en materias de salud como legales.

ONU Mujeres también conmemoró el día internacional de la mujer bajo el lema “Igualdad de género hoy para un mañana sostenible”, en el patio central del Centro Cultural Gabriela Mistral.

En la actividad participaron representantes de ONU Mujeres en Chile, representantes del Sistema de Naciones Unidas en Chile, Embajadas, jóvenes activistas, representantes de organizaciones de la sociedad civil que trabajan por el cuidado del medio ambiente y el cambio climático.

Por la conmemoración del 8M, grupos feministas intervinieron la base del monumento en Plaza Baquedano, pintándola de morado y verde.

Para las 17.30 horas está programado el inicio de la marcha 8M, la cual comenzará en Plaza Baquedano hasta llegar a la estación de metro Los Héroes, por lo que habrá desvíos.

Luego de la marcha, a las 19.30, se hará un acto de la Huelga General Feminista 2022 llamado “Vamos por la vida que nos deben”.

Foto: Agencia Uno.

Futuras ministras dan primeros anuncios de su agenda con perspectiva de género en este 8M

Esta mañana, la futura ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, destacó que en el próximo gobierno de Gabriel Boric “el primer gesto o decisión que quiero anunciar y confirmar es que el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género va a tener una oficina en La Moneda, y desde ahí trabajar codo a codo con todos los ministerios del comité político para poder conducir este gobierno con perspectiva de género, este gobierno feminista”.

Mientras que la ministra del Interior designada, Izkia Siches, sostuvo que una de las deudas es la dificultad que enfrentaban las mujeres que son madres para compatibilizar el cuidado de los hijos pequeños con el desempeño laboral. “Es por eso que vamos a iniciar una agenda muy potente de poder levantar las brechas que existen en salas de lactancia y en materia de cuidado, porque esperamos que en todos los recintos en donde nos desempeñemos como mujeres trabajadoras, nunca exista un espacio en donde nos manden a un baño a sacarnos leche, donde nos restrinjan en nuestras libertades de alimentación, cosas básicas que hoy día siguen siendo una deuda”, subrayó.

Asimismo, la futura ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, informó, que una de las primeras acciones que harán como gobierno va a ser “darle urgencia al proyecto por el derecho a una vida libre de violencia”.

En esa línea, enfatizó que esperan retomar su discusión legislativa y convocar a todos los sectores políticos, “en especial a todas las bancadas de senadores, convocar a todas las bancadas de senadoras y llegar a acuerdos para poder lograr que sea ley lo más pronto posible, porque las familias, sobre todo las mujeres, las niñas de Chile, no pueden seguir esperando que tengamos un instrumento integral contra la violencia contra las mujeres”.

Foto: Agencia Uno.

Presidente Sebastián Piñera y la primera dama, Cecilia Morel, conmemoraron el Día Internacional de la Mujer

Desde el Palacio de la Moneda, el Presidente Sebastián Piñera y la primera dama, Cecilia Morel, realizaron un acto de conmemoración este 8M.

En la instancia, Morel dijo que “aún vivimos en una sociedad hostil para muchas mujeres, que no logra la eliminación de todo tipo de violencia de género y que el cambio cultural que se exige para ello avanza, pero no con la urgencia que se requiere”.

“Me alegra ver como las nuevas generaciones han hecho suya esta causa y la empujan con fuerza y determinación. Pero uno de los pilares fundamentales de esta fuerza es la unidad y solidaridad entre nosotras característica, muy propia de nuestro género”, agregó la primera dama.

Mientras que el Mandatario destacó los avances en materia de género realizados durante su gobierno como la Ley de Acoso, la apertura de 8 nuevos centros de la mujer, la capacitación de 15 mil carabineros para abordar casos de violencia y no revictimizar, además del Decreto que elimina las desigualdades y la discriminación de la mujer en el sistema Isapre.

Así dio paso a destacar a grandes mujeres chilenas de la historia: “Hoy queremos recordar a esas valientes y persevantes mujeres que dedicaron sus vidas e hicieron grandes contribuciones a la causa de la mujer, como Inés de Suárez, Paula Jaraquemada, Javiera Carrera, la sargenta Candelaria, Eloísa Díaz, Gabriela Mistral, Anita Lizama, Violeta Parra, Michelle Bachelet y tantas otras”, indicó.