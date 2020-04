Paula Daza hace llamado a la responsabilidad y solidaridad para uso de mascarillas en lugares cerrados y destaca que multa asciende a $2,5 millones

Desde hoy comienza a regir el uso obligatorio de mascarillas en lugares cerrados en donde hayan más de diez personas y también en ascensores. Esta medida se suma al uso obligatorio de la mascarilla en el transporte remunerado público y privado ya anunciada el pasado 8 de abril, y forman parte de los anuncios para detener la rápida propagación del Covid-19 en nuestro país.

Al respecto, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, se refirió a la medida hoy en la mañana, indicando que el decreto ya ha sido publicado en el Diario Oficial.

“Esto es muy importante, hoy estamos en una situación donde tenemos virus circulante, por eso hacemos un llamado muy fuerte a al responsabilidad individual”, señaló, agregando que si bien la mascarilla no evita la circulación del virus, sí la disminuye.

“Por lo tanto, es muy importante que aquellas personas que no cuentan con mascarillas, ellos pueden hacer su mascarilla, en la pagina del Minsal tenemos tutoriales para hacer la mascarilla”, explicó.

Además de esto, la autoridad recordó que no por utilizar la mascarilla se deben dejar de lado las otras medidas, tales como el lavado frecuente de manos, el uso de alcohol gel y el distanciamiento social.

En cuanto a las sanciones para aquellos que no respeten esta medida, agregó, las personas se arriesgan a 2,5 millones de pesos de sanción.

“Esperamos no tener que aplicar esta multa, hacemos un llamado a la responsabilidad individual, pero también a la solidaridad”, agregó, expresando que la fiscalización de este tipo de medidas no es fácil si se piensa por ejemplo, en los ascensores de edificios.

“No es fácil fiscalizar todos estos estos edificios, por eso aquí hay dos cosas importantes: la responsabilidad individual, la responsabilidad del otro, para que le exija la mascarilla, y también un llamado a la solidaridad”.

En cuanto a por qué la medida solo aplica para espacios cerrados, pero no a las personas cuando transitan por la calle o en parques, la autoridad explicó que se debe a que el virus no se transmite por el aire.

“En general los lugares abiertos, si camino en un parque, en el aire no hay transmisión, no existe transmisión a través del aire”, explicó. “La transmisión es por el contacto directo de una a otra persona”

Acerca de las palabras de Carlos Soublette, gerente general de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), quien en entrevista el día de ayer con Emol señaló que “No podemos matar toda la actividad económica por salvar las vidas, porque después vamos a estar lamentando que la gente se muera de hambre”, la subsecretaria no quiso referirse específicamente a los dichos, pero sí indicó que si hay medidas que vayan en contra de la salud de las personas, tomarán las medidas como autoridad sanitaria.

“No me quiero referir del punto de vista sanitario a las palabras que han ejercido. Lo que sí, que nosotros hacemos las recomendaciones, y en caso que vemos que hayan medidas que tienen un impacto en la salud de la población, no vamos a dudar en todas las medidas restrictivas si así lo merece”, indicó.

En cuanto a si es recomendable la apertura de centros comerciales, indicó que hoy lo más importante para la autoridad es disminuir la propagación del virus, y que cada día están analizando las cifras para tomar las medidas adecuadas. Por ahora, indicó, lo importante es que las personas mantengan las recomendaciones y mantener cerrados lugares como restaurantes y pubs.