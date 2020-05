Paulina Araneda, Directora de Grupo Educativo, sobre la incertidumbre del año escolar: “Hay que sincerar que el año escolar durará cinco meses, no nueve”

La educación de los niños en medio de la pandemia es una de las preocupaciones de todas las familias del planeta. Todas quieren estar a la altura, pero tienen todo en contra. Paulina Araneda, psicóloga y directora de Grupo Educativo, las llama a la calma: hagan su mejor intento, “siendo quienes son, estando en la casa”. En esta entrevista, analiza el caótico año escolar y anticipa que el regreso a clases tendrá que ser un rito de consuelo ante tanto dolor.

-¿Cómo cree que terminará el año escolar?

-Es bien difícil anticipar escenarios, porque es bien incierto y esta situación requiere decisiones que tienen un grado de incertidumbre. Pero diría que hay que sincerar el hecho de que este no es un año escolar tradicional, hay que vivirlo no como un año perdido, sino que hay que asumir su diferencia y tenemos que construir estrategias para que los escolares aprendan. Si uno piensa que esto se acabará luego, eso puede generar una fatiga grande.

-¿El hogar puede reemplazar al colegio?

-Tenemos que preguntarnos cómo vivir esto. Para eso, es importante entender que el aprendizaje en la casa no es un espacio de remedo de la escuela, sino que estamos en el hogar, donde hay que generar condiciones para que sigan aprendiendo y desarrollen hábitos. Esta es una nueva forma de vivir la casa.

-Pero los padres están muy agobiados con esto…

-La mayoría de los padres quieren hacerlo bien, pero hay que resolver esta exigencia de que hay que hacerlo bien. Las madres y padres tienen que preguntarse cómo lo pueden hacer bien siendo quienes son, estando en la casa. Y lo mismo tienen que hacer las escuelas. En la comuna de Lanco, por ejemplo, la Dirección de Educación Municipal aplicó una estrategia que se llama “¿Cómo estás?”, en que les hacen esa pregunta a los niños, conversan con ellos y ellos verbalizan lo que aprenden. Lo mismo les preguntan a los apoderados, porque la mayoría de ellos no tiene con quién hablar estos temas. Y eso alivia.

-Hasta ahora, los niños han perdido más clases que en todo 2019. ¿Cuándo cree que el año escolar estará en un momento crítico?

-Es complejo pensar en retornar a clases antes de terminar este semestre. Lo crítico ya está, hay que sincerar que el año escolar durará cinco meses, no nueve. Habrá que avanzar con más celeridad con los niños de contextos más difíciles, pero estar en un colegio privado, aun cuando tienen condiciones mejores, no asegura una experiencia de aprendizaje óptima. No hay un grupo social que tenga esto resuelto. Pero si tenemos cinco meses, hay que tomar decisiones y priorizar aprendizajes, porque no se puede impartir todo, para que el próximo año caminemos todos a un tranco más rápido.

-¿Cómo las familias pueden organizarse para el aprendizaje?

-En un contexto en que la familia se tiene que hacer cargo de todos, esto no puede cargar en hombros de las madres y las hijas para que los hombres puedan trabajar. Si niños y niñas se comprometen con el quehacer de las casas, eso es ciudadanía y autonomía. Por otra parte, el sistema tiene que generar estrategias de aprendizajes diversificadas. Los niños y niñas llegarán en condiciones de aprendizaje muy distintas, porque cada uno habrá vivido esta pandemia de manera diversa.

-¿Cómo se puede evaluar a los escolares en un año como este?

-Los establecimientos tendrán que generar sistemas de evaluación adaptativa para saber qué es lo que necesitan aprender los escolares. No son calificaciones, son evaluaciones. Pero uno de los desafíos en nuestro país no es hablar acerca de niños, niñas y jóvenes, sino que hablar con ellos, reconocerlos y escucharlos.