PDI indaga procedimiento policial en que hombre murió tras recibir disparo de Carabineros en Arica

La Fiscalía instruyó a la Brigada de Homicidios de la PDI investigar un procedimiento de Carabineros en el que un hombre de 44 años murió tras recibir un disparo efectuado por un funcionario policial, en un hecho ocurrido en el sector Brisas del Mar, Arica

Según los primeros antecedentes, el incidente se originó cuando el individuo agredía a su padrastro con un arma cortopunzante, situación ante la cual personal de Carabineros intervino en el lugar. Durante el procedimiento, uno de los uniformados utilizó su arma de servicio, provocando la muerte del agresor.

Por instrucción del Ministerio Público, la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones quedó a cargo de las diligencias para establecer las circunstancias exactas del hecho y el uso del arma de fuego por parte del funcionario.