Nacional

PDI y ECOH detienen a tres personas por secuestros: dos de ellos están vinculados a Los Mapaches del Tren de Aragua

El fiscal Milibor Bugueño, detalló que “estos sujetos lo que hacen es facilitar los medios para la comisión de estos delitos de secuestro".

Javiera ArriazaPor 
Javiera Arriaza

La Policía de Investigaciones (PDI) junto con el Ministerio Público entregaron detalles de la detención de tres sujetos, de los cuales dos estaban vinculados con la facción de Los Mapaches del Tren de Aragua.

El proceso lo realizó la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) Antisecuestros Metropolitana, junto con el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, en una serie de allanamientos a seis domicilios en las comunas de Puente Alto, Estación Central, Conchalí y Pudahuel.

Esto en el marco de la investigación de delitos de secuestro y secuestro con homicidios ocurridos en marzo de 2025, según indicó el jefe de la Bipe Antisecuestros Metropolitana, subprefecto Hassel Barrientos, los hombres estarían vinculados al menos a seis hechos.

“Como resultado de esta operación policial, aparte de la detención de estas personas, se logra incautar diferente evidencia relacionada a estas investigaciones y a la organización criminal que estaba atrás de estos delitos”, explicó el subprefecto.

En esa línea, Barrientos expresó que “dos de ellos que son de nacionalidad venezolana en condición migratoria regular y uno de ellos un ciudadano chileno que también formó parte en algunas actividades relacionadas a esta organización criminal”.

Por su parte, el fiscal ECOH, Milibor Bugueño, detalló que “estos sujetos lo que hacen es facilitar los medios para la comisión de estos delitos de secuestro, en particular sus cuentas, para que justamente a través de la extorsión puedan depositar estos dineros en las cuentas corrientes de estas personas".

Cabe señalar que en esta investigación ya existen 14 integrantes de esta organización criminal detenidos y en prisión preventiva luego del trabajo de la Bipe Antisecuestros Metropolitana, en coordinación con el Ministerio Público.

