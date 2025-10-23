PDI y Fiscalía detienen a seis sujetos que se dedicaban a secuestros extorsivos: realizaron dos en menos de una semana

La Policía de Investigaciones (PDI) en conjunto el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de Fiscalía, entregaron detalles de la desarticulación de una banda que se dedicaba al delito de secuestro extorsivo en la Región Metropolitana.

Fueron el jefe subrogante de la Bipe Antisecuestros Metropolitana, subprefecto Claudio Caro, y el fiscal ECOH, Pablo Sabaj, que explicaron que la organización criminal estaba compuesta por seis personas: cinco de ellos venezolanos y una chilena, en el marco de dos investigaciones por secuestro.

Según expresó el subprefecto, el primer secuestro ocurrió “el día 14 de octubre del presente año en la comuna de La Florida, ocasión en que dos adultos mayores, un ciudadano inglés de 68 años y una mujer chilena de 63, fueron secuestrados por este grupo de sujetos y mantenidos en cautiverio por más de 48 horas. Durante este tiempo la familia de estas personas fueron extorsionadas y las cuentas de estas personas fueron vaciadas”.

“El segundo hecho ocurrió el día 16 de octubre, mismo día en que fue liberado el último de las víctimas que acabo de mencionar y afectó a un ciudadano venezolano mayor de edad, el que fue secuestrado en la esquina de Vicuña Maquina con mata en la comuna de Santiago y fue mantenido en cautiverio por más de 72 horas, tiempo en el cual sus cuentas también fueron vaciadas y su familia también fue extorsionada”, añadió.

Por su parte, el fiscal Sabaj señaló que comenzaron a operar desde el 8 de octubre, y que en el primer secuestro la planeación de este fue desde un centro penitenciario, el sujeto que estaba privado de libertad cumplía una condena por el mismo delito.

Asimismo, detalló que los sujetos usaban redes sociales para perfilar a las víctimas, en el primer caso, usaron una plataforma de Facebook para simular la venta de una casa. Mientras que en el segundo, revisaron el Instagram del ciudadano venezolano para conocer detalles de su vida.

Respecto a la banda, al ser consultado si pertenecen a otra organización criminal el subprefecto Caro mencionó que “conforme a los antecedentes preliminares que tenemos, esta organización que acaba de ser detenida, pertenecería a la facción Los Cartier del Tren Aragua“.