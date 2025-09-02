SUSCRÍBETE
Nacional

Peaje a “luca”, Puntos Morados, operativos de alcotest y restricción de tránsito: las medidas para las Fiestas Patrias

Las autoridades adelantaron que se realizarán alrededor de 8 mil controles de alcotest en puntos de alta afluencia de público.

Shelmmy CarvajalPor 
Shelmmy Carvajal
Santiago, 16 de septiembre de 2023. Gran cantidad de personas disfruta del segundo dia de las fondas del Parque Ohiggins en la comuna de Santiago. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

A menos de dos semana para las Fiestas Patrias, los ministerios del Interior, Obras Públicas, Seguridad, Salud y Turismo, este martes dieron a conocer una batería de medidas coordinadas en el marco del plan Por un 18 Seguro.

Uno de los focos centrales en estas celebraciones es evitar las muertes causadas por accidentes de tránsito, especialmente por la conducción bajo la influencia del alcohol.

Con este objetivo es que el subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado, destacó que entre el martes 16 y el domingo 21 de septiembre realizarán alrededor de 8 mil controles de alcotest y drogas en puntos estratégicos como fondas y ramadas.

La autoridad también recalcó la colaboración de la ciudadanía en estas fechas para mantener el orden público y llamó a denunciar cualquier delito en el canal anónimo *4242.

Además, Carabineros desplegará un refuerzo de uniformados en zonas con alta alfuencia de público, donde también se instalarán cuarteles temporales y Puntos Morados, espacio que se inaguró en 2023 con la finalidad de prevenir y controlar la violencia de género en los eventos.

El año pasado se habilitaron 50 puntos a nivel nacional con el propósito de informar y resguardar a las víctimas y testigos de agresiones en el contexto de las celebraciones.

Peaje a luca y restricción de camiones

Respecto a las iniciativas en las rutas, el MOP dispuso el “peaje a luca” que va a estar disponible el 17 y 18 de septiembre para los vehículos que salgan de la capital y las demás regiones, como también para el regreso de los autos el 21 de septiembre.

Junto con esto, también habrá restricción de tránsito para camiones. Desde el miércoles 17 de 12.00 a 19.00 horas en la Ruta 5 Norte desde Santiago a Los Vilos, mismos horarios en la Ruta 68 y en la Ruta 5 Sur de Santiago a Talca. La medida también se aplicará el jueves 18 entre las 09.00 a 15.00 horas.

El subsecretario de Interior, Víctor Ramos, señaló: “Se espera la salida de más de un millón de personas desde la capital a los diferentes lugares del país. Por lo tanto, habrán distintos tipos de medidas, tanto en la Ruta 68 como en la ruta 5. Para eso Transporte también nos ha señalado que van a haber más de 550 operativos de fiscalización desplegados desde el 18 septiembre".

Las autoridades llamaron al autocuidado en las carreteras para evitar los accidentes.

En ese sentido, Ramos manifestó: “El año pasado tuvimos que lamentar más de 2.282 siniestros que producen una alta tasa de fallecidos y heridos. Esto igual tiene que ver con la responsabilidad ciudadana, por mucha fiscalización que nosotros podamos tener a lo largo y ancho de nuestro país".

KARIN POZO/ATONCHILE
Fiestas PatriasMinisterio del Interior

