Perdidos en el mar: la desparición del Bruma

El mar de Coronel se tragó el rastro de siete hombres la madrugada del domingo 30 de marzo. Zarpaban desde la región del Maule, en la costa de Constitución, a bordo de una pequeña embarcación artesanal llamada Bruma, con el objetivo de capturar la última temporada de bacalao en las aguas profundas de la región del Biobío.

A las 02:00 de la madrugada, se perdió todo contacto. Sin una llamada de auxilio, sin la activación de la radiobaliza, sin balsa salvavidas desplegada. Sencillamente, la Bruma desapareció.

No había ni rastro de sus tripulantes. Tampoco estaba la lancha auxiliar. El mar, en su brutalidad, había engullido todo. Las familias, al tanto de la desaparición a eso de las 23:00 de ese domingo se reunieron en la capitanía de puerto de Constitución y viajaron directo a pernoctar en Coronel. Desde entonces no se han movido de allí.

En esos primeros días la esperanza tenía forma de balsa: mientras no apareciera, cabía la posibilidad de que los pescadores hubieran logrado escapar. Pero pronto llegaron las peores señales.

Restos de ropa, una zapatilla, fragmentos del barco, y finalmente, el viernes 4 de abril, la balsa misma: sellada, intacta, sin uso. El golpe fue demoledor. Lo que las familias ya sabían en el corazón comenzaba a confirmarse en la superficie del mar: la Bruma había naufragado sin oportunidad de huida.

Desde el principio, los familiares y pescadores del Maule se aferraron a una convicción: no fue una tormenta, no fue una falla mecánica, no fue un accidente natural. Fue un atropello.

Un barco mayor, industrial, habría pasado por encima de la Bruma mientras esta permanecía fondeada, es decir, anclarlo al fondo marino para que permanezca inmóvil por compleja situación climática.

Esa sospecha, considerada al comienzo una hipótesis desesperada que fue cobrando fuerza entre los familiares con el paso de los días. El nombre del Cobra, un barco pesquero de la empresa Blumar, se alzó rápidamente como principal sospechoso por la ruta que entregan los informes del POISAT, un sistema de radar costero utilizado por la Armada de Chile, para la observación e identificación satelital, de los barcos y lanchas pesqueras.

Pero la realidad es distinta entre quienes tripulaban el Cobra que había zarpado el sábado 29 de marzo a las 11:45 de la mañana desde el puerto de Coronel, con 18 tripulantes a bordo, entre ellos su capitán un hombre oriundo de Chiloé.

La navegación nocturna tenía sus propias dinámicas, un piloto y dos vigías que cumplían turnos desde las 2:00, 4:00 y 6:00 de la madrugada. Uno de ellos era Juan Sanhueza, trabajador con más de 30 años en la empresa. La dotación había descansado durante cuatro días previos al zarpe.

Según detallaron desde la empresa, los tripulantes, el capitán y el piloto que estaban durante esa noche en el turno están en calidad de imputados.

La versión que hoy maneja la empresa es que en la madrugada del domingo 30, cerca de las 3:00 am, quienes se encontraban en el Cobra, reportaron un primer ruido, que interpretaron como algo que ocurrió en la parte superior del barco.

A las 4:00 am, se escuchó otro ruido, esta vez proveniente de la zona baja del casco. Fue entonces cuando el barco detectó que tenía una red atascado en el motor. Lo retiraron y continuaron con su faena, que debía extenderse hasta el lunes 31 de marzo. Pero todo cambió cuando fueron contactados ese mismo día domingo por la autoridad marítima. Se les indicó que debían dirigirse al punto más cercano a la costa: Coronel. Eran objeto de interés debido a la desaparición de la Bruma.

Allí comenzó su propia pesadilla.

El Cobra fondeó frente al puerto sin atracar. Pasaron el lunes a bordo, donde se realizaron las primeras pericias a la embarcación. Recién el martes 1 de abril pudieron descender del barco y reencontrarse con sus familias. Mientras se realizaba la búsqueda, el viernes 5 de abril comenzarían también las declaraciones ante la Fiscalía.

Según relatan desde la empresa Blumar, a principios de esa semana los funcionarios comenzaron a recibir presiones: amenazas en redes sociales, intentos de ingresar a las casas de los tripulantes haciéndose pasar por policías, y un creciente clima de tensión que también terminaría en tragedia.

De hecho, el capitán fue intimidado en su domicilio, y su familia también fue víctima de hostigamientos y amenazas, lo que lo llevó a presentar una denuncia en la Fiscalía Local de Concepción, junto con una solicitud formal para que se le otorgara una medida de protección ante un riesgo inminente.

Ese viernes, el gerente general de la empresa, Gerardo Balbontín, también participó en la reunión donde se le pediría testificar a los tripulantes. Luego se realizaría un desayuno; para ello, un bus recogería a todos los trabajadores desde sus casas.

El único que decidió no subir al bus fue el vigía Juan Sanhueza, quien informó que se trasladaría por locomoción pública. Nunca llegó, y desde ese día su hijo lo declararía desaparecido. Su cuerpo fue encontrado pendiendo de un árbol en un sitio eriazo del sector Bosques de Quiñenco, en la comuna de Coronel. La Fiscalía descartó la intervención de terceros. .

Sanhueza era el único de los 18 tripulantes del Cobra que no alcanzó a entregar su declaración. Era una pieza clave, de hecho, su celular aún no ha sido encontrado. Su ausencia dejó un vacío difícil de llenar frente a la expectativa de los familiares de los pescadores desaparecidos.

La empresa Blumar, con más de dos mil trabajadores, se ha volcado en la defensa de sus pescadores: han dispuesto tecnología especializada, incluyendo un robot submarino propio con capacidad de descenso hasta los 350 metros, además de embarcaciones y personal técnico para colaborar en las labores de rastreo.

Este domingo se sumarán refuerzos clave: el buque científico Cabo de Hornos de la Armada, equipado con sonar de alta resolución y vehículos operados remotamente, destinados a inspeccionar en profundidad el lecho marino. La llegada del buque estará acompañada por la visita de la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, la primera autoridad del nivel de un secretario de Estado que acude al lugar desde que comenzó la tragedia, en un gesto que busca dar señal política a los hechos que impactan doblemente al sector centro-sur del país. Según describen desde el Gobierno, se trató de una instrucción directa del presidente Gabriel Boric a la ministra.

Hasta ahora, los intervinientes en el caso plantean dos tesis. La primera, impulsada desde la defensa del Cobra, sostiene que la tripulación se encontró con la Bruma ya accidentada, posiblemente tras una colisión con otra nave.

La segunda, que ha tomado más fuerza en la Fiscalía bajo la conducción de la persecutora regional Marcela Cartagena y que inicialmente fue impulsada por los familiares de los pescadores, es que el Cobra sí habría colisionado con la lancha.

Ambas hipótesis intentan explicar por qué ninguno de los 17 tripulantes —salvo el vigía Juan Sanhueza— asegura haber visto la embarcación artesanal en la madrugada del 30 de marzo.

Para los familiares, esa omisión no es casual: hablan de un “secreto a voces” o un posible pacto de silencio entre los tripulantes del Cobra, quienes —sostienen— sí habrían presenciado el impacto, pero habrían optado por callar. La otra hipótesis, en cambio, plantea que efectivamente hubo una colisión, pero que pasó inadvertida para la dotación del barco.

Un nuevo antecedente, sin embargo, suma complejidad al caso: según consta en una de las fichas que forman parte de la carpeta investigativa, la madrugada del 30 de marzo había 18 barcos en la zona de pesca y al menos cuatro barcos cercanos a la posición de la Bruma, en este orden de cercanía: primero el Cobra, seguido por el Don Tito, luego el Vichuquén 2 y finalmente el Polar Chile. Sin embargo, el único barco que cruza su ruta con Bruma previo a la hora que se dió cuenta del naufragio, es el barco a cargo de Blumar.

Yasmín Muñoz, hija de Juan Jorge Muñoz Balladares, patrón de la Bruma, recuerda que su padre trabajaba en esa lancha hace más de quince años. “Siempre nos avisaba cuando se iba, cuando llegaba, siempre”, relata. Supieron de la desaparición el mismo 30 de marzo y viajaron inmediatamente a Talcahuano. “Cuando nos dijeron que el GPS había dejado de marcar, ya sabíamos que era algo fatal”, recuerda con entereza. A pesar del dolor, insiste en que seguirán buscando: “Vamos a esperar hasta que se agoten todos los recursos. No puede ser que no aparezca ninguno”. También apunta a las marcas en el casco del Cobra: “Pueden callar, pero las marcas no mienten”.

Viviana Saldaña, tía de Jonathan Daniel Torres Saldaña, otro de los desaparecidos, lo recuerda como un joven que se escapaba desde los 10 años al río a ver las lanchas. “Su familia era la gente del río”, dice con ternura. Fue él quien la ayudó a superar momentos duros. “Cuando me pasó algo terrible, él me ayudó con todo, me cocinaba, era lo mejor que teníamos”. Viviana cree que el choque no fue un accidente. “Los fueron a matar”, dice sin titubeos. También cuestiona la versión oficial sobre el suicidio del vigía. “No creo que se haya quitado la vida, yo creo que lo hicieron callar”, afirma.

Cada jornada que pasa sin hallazgos agranda el misterio y el dolor. Pero también refuerza la determinación de las familias. “No vamos a parar hasta encontrarlos”, repiten. Perdidos en el mar. Pero no olvidados. Nunca olvidados.