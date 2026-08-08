Periodista José Antonio Neme protagoniza accidente de tránsito con motociclista en Las Condes
El hecho ocurrió cerca de las 23.25 horas en la intersección de Alonso de Córdova con Los Militares. El motorista fue trasladado por personal del SAMU hasta la Clínica Las Condes.
El periodista José Antonio Neme protagonizó la noche de este viernes un accidente de tránsito en la comuna de Las Condes, luego de que el automóvil que conducía colisionara con una motocicleta.
De acuerdo con información preliminar entregada por Carabineros, el hecho fue reportado cerca de las 23.25 horas y ocurrió en la intersección de Alonso de Córdova con Los Militares.
Según los primeros antecedentes, Neme conducía un vehículo marca Mazda por Alonso de Córdova en dirección al sur, cuando, por causas que deberán ser establecidas, habría colisionado con el conductor de una motocicleta que transitaba por Los Militares de oriente a poniente.
Producto del impacto, el motorista debió ser atendido por personal del SAMU y posteriormente trasladado hasta Clínica Las Condes, donde se evaluaba la gravedad de sus lesiones.
Carabineros se mantiene a la espera de esos antecedentes y de las instrucciones que entregue la Fiscalía para determinar las diligencias que se realizarán por el accidente.
Lo Último
Lo más leído
1.
3.
4.
5.
La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.