Piñera advierte a proveedores que abusen en venta de insumos por Covid-19: “Vamos a ser implacables”

El Presidente Sebastián Piñera advirtió que en su Gobierno serán “implacables” contra proveedores de insumos médicos que abusen de su posición ante la pandemia del coronavirus Covid-19, que obligó a decretar Estado de Catástrofe en el país.

En entrevista con el noticiero central de TVN el Mandatario se refirió a la denuncia del subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, respecto a “proveedores que han abusado de su poder monopolio” para el abastecimiento de ventiladores mecánicos que se deben utilizar en los casos de hospitalizaciones graves por el brote.

“En algunos casos ha habido manipulación de precios, uso abusivo de una posición dominante, en el fondo es abusar de los chilenos. Yo le quiero decir a esas personas que vamos a ser implacables y que tenemos las facultades y el Estado de Catástrofe nos da facultades adicionales para perseguirlos y castigarlos, porque lo que están haciendo es inmoral y es un atentado a la salud y la vida de todos nuestros compatriotas que yo como Presidente de Chile jamás voy a aceptar”, enfatizó el Presidente.

Piñera no descartó la posibilidad de requisar bienes en caso de ser necesario. “Si tuviéramos acaparamiento de mascarillas o de medicamentos, o de test, por supuesto que se requisan para ponerlos al servicio de la causa principal que es proteger la salud, eso no significa que no se compensen aquellos que son sujetos o que son afectados por estos requisamientos”, dijo.

La autoridad defendió el actuar de su administración ante la pandemia y sostuvo que “hemos ido tomando decisiones en base a las recomendaciones” de la Organización Mundial de la Salud y a la evidencia científica y “tomando la decisión necesaria en el momento adecuado”.

FF.AA. y toque de queda

El Presidente Piñera también se refirió a la posibilidad de recurrir nuevamente las Fuerzas Armadas, tras el Estado de Excepción Constitucional que se aplicó desde el 20 de octubre tras el estallido social.

“Vamos a designar jefes de la defensa en cada una de las regiones que van a asumir el mando de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Orden y Seguridad”, dijo, agregando que en este caso los uniformados “van a estar en una situación distinta de lo que ocurrió con el Estado de Emergencia del 18 de octubre porque en ese momento el problema principal era el orden público, ahora el problema principal es proteger la salud de los chilenos”

“Espero que en esta oportunidad, y confío en los chilenos, que vamos a concentrar nuestro esfuerzos en la protección de la salud y por tanto los militares sí van a estar, protegiendo los hospitales, protegiendo todos los lugares donde haya atención de salud, protegiendo toda la cadena logística que se requiere en materia de medicamentos, traslado de médicos, protegiendo también a los pacientes que tienen que ser trasladados, además de van a colaborar en proteger nuestras fronteras para que el cierre de la frontera sea eficaz. Y por tanto sí van a estar en la calle, pero yo creo que en una misión cuyo énfasis va a ser proteger la salud de los chilenos a diferencia de lo que ocurrió el 18 de octubre”, señaló.

Además expuso que “si fuera estrictamente necesario está contemplada la posibilidad del toque de queda, pero yo creo que hoy día lo más importante, más que el toque de queda, es establecer cuarentenas. La diferencia entre cuarentena y toque de queda es que la cuarentena es que las personas se queden en un lugar, en su casa, en un barrio, en una ciudad, dependiendo la magnitud de la cuarentena”.

Piñera recalcó que “vamos a tomar todas las medidas que estimemos necesarias para proteger la salud de los chilenos y la vida de los grupos de riesgo”.

“Lo que sea necesario para proteger la salud de todos y la vida de los grupos de riesgo que son los adultos mayores y los enfermos crónicos”, precisó.