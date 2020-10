Plan Paso a Paso: Seis comunas de la RM ingresan hoy a Apertura Inicial

Hoy desde las 5.00 horas, seis comunas de la Región Metropolitana ingresaron por primera vez a la fase de Apertura Inicial en el plan Paso a Paso. Se trata de las comunas de Til Til, María Pinto, San Pedro, Curacaví, Pirque y Colina.

Con esto, son 29 las comunas a nivel país que se encuentran en esta etapa.

Al respecto, esta mañana la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, se refirió a este avance, recordando a las personas que “tener más libertadas conlleva a tener más responsabilidad".

"Se permitirán nuevas actividades y estas mayores libertades nos invitan a hacer un llamado a que se respeten las medidas sanitarias”, sostuvo.

En esta fase de preparación del plan Paso a Paso, los residentes de estas comunas no necesitan obtener un permiso de desplazamiento salvo si es que quieren entrar a una comuna en cuarentena, y se permite las reuniones en espacios privados con un aforo máximo de 50 personas en lugares cerrados y de 100 personas en espacios abiertos.

Además de esto, según detalló la subsecretaria, en esta fase pueden funcionar los cines y análogos con un aforo reducido, así como realizar actividad deportiva y participar en deportes colectivos con máximo de 10 personas en lugares cerrados y 50 personas en lugares abiertos.

En el caso de los cines, indicó, las personas no pueden comer, no pueden sacarse la mascarilla y no puede haber venta de alimentos.

“En esta etapa se mantiene el toque de queda y el cierre de pubs y discotheques. Es fundamental decirle a las personas que se deben respetar más que nunca las medidas sanitarias”, destacó.

Además de esto, a nivel país ingresaron hoy a fase de Preparación (paso 3) las comunas de Calama, Coquimbo, La Serena, Ovalle, San Antonio, Santa Cruz, Panguipulli, Renca, Paine, Melipilla, Maipú, San Joaquín, Lo Espejo, El Monte y San Bernardo.

En tanto, ingresan a fase de Transición (paso 2) las comunas de Hualpén, Talcahuano, Concepción, Penco, San Pedro de la Paz, Chiguayante, Molina y Longaví.