“Plata para todos los chilenos”: Valencia da luces sobre el destino de avioneta y autos incautados en causa por lavado

Automóviles de lujo y hasta una avioneta figuran entre las especies por cerca de $3 mil millones que fueron incautadas en una investigación por lavado de dinero que dejó 41 detenidos.

En Temuco, en el cuartel de la Policía de Investigaciones de calle Prat, fueron exhibidos este jueves algunos de los automóviles incautados, entre ellos un McLaren con un valor aproximado de $200 millones.

“Cuando se desarrollan investigaciones de esta naturaleza, estamos privilegiando, tal como nos han escuchado muchas veces, seguir la ruta del dinero, ir por los bienes, no solo ir por las personas”, explicó el fiscal nacional, Ángel Valencia, en La Araucanía.

Valencia señaló que desde que en la historia 25 años del Ministerio Público en la región, este “es el procedimiento en materia de delitos económicos más grande que se ha desarrollado”.

“Más de 40 detenidos, miles de millones de pesos defraudados, muy probablemente miles de millones de pesos también de perjuicio fiscal, es decir, en perjuicio a todos los chilenos como consecuencia de la actividad de esta red”, sostuvo.

Consultado por el destino de las especies incautadas, el fiscal nacional aseguró que se transformará en “plata para todos los chilenos”.

“En principio, conforme la ley, finalmente, estos bienes un tribunal dispone que deben ser rematados, estos bienes deberían rematarse y en consecuencia el producto de ese remate entrar al erario fiscal y en beneficio de todos los chilenos”, destacó el jefe del Ministerio Público.