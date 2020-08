Plebiscito: Servel dice que es “inviable” la implementación de sufragio domiciliario o postal para esta elección y reitera que personas con coronavirus “no podrán votar”

Este lunes, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados comenzó la revisión del proyecto de ley que busca “habilitar el voto mediante correo de personas que por distintas razones tengan dificultad o imposibilidad de trasladarse al local de votación”, esto en medio del debate por la participación de los pacientes con coronavirus durante el plebiscito del 25 de octubre.

En la sesión participó el presidente del Servicio Electoral Patricio Santamaría, quien pese a valorar la iniciativa, insistió en que “en el escenario actual” las personas contagiadas el día de la elección “no van a poder votar”. Declaraciones que van en la línea de lo que expresó durante la mañana en conversación con Radio Agricultura y con la postura del gobierno dada a conocer la semana pasada, cerrando la puerta a esta posibilidad.

Sin embargo, agregó que teniendo a la vista el calendario electoral, “tenemos el compromiso moral y ético” de resolver este tema para los comicios que se realizarían el próximo año.

Respecto a las opción de voto postal discutida en la sesión, Santamaría sostuvo que “para este momento especial del plebiscito, me da la impresión que no es posible implementarlo” y argumentó que no se alcanzaría a contar con un padrón determinado de personas con coronavirus que permitiera organizar una operación logística para llevar el voto a los hogares de los Covid positivos.

El presidente del Servel explicó que quienes hoy son Covid positivos, no estarán enfermos para el plebiscito, por lo que a 50 días de la elección “es impracticable e inviable resolver el tema”.

En esta línea, insistió que por disposición de la autoridad sanitaria, las personas contagiadas “no pueden salir de sus casas” y que las facultades otorgadas al Servicio Electoral para garantizar un “plebiscito seguro” no les dan las facultades para eximir a los contagios “de esa obligación sanitaria”.

“Tenemos el compromiso moral y ético con las personas que no están en condiciones de ejercer derecho a sufragio”

Durante su exposición, el presidente del Servel dedicó varios minutos para abordar el sufragio de las personas privadas de libertad y aseguró que su imposibilidad de participar en los comicios constituyen una “violación a los derechos humanos”

En esta línea relató que bajo la conducción del exministro del Interior, Gonzalo Blumel, se establecieron avances en materia de “voto anticipado” -iniciativa contemplada en el programa de gobierno del Presidente Sebastián Piñera- y que en estos comicios, explicó, podría haberse aplicado en las cárceles- pero que la discusión quedó paralizada tras su salida del gabinete.

En este sentido, identificó que además de los presos y los pacientes con coronavirus, las personas hospitalizadas y quienes trabajan en faenas en zonas alejadas también se les debe garantizar este derecho, pero llamó a estudiar con detención los distintos mecanismos. “Me da la impresión que el proyecto (voto postal) está bien inspirado. Yo no me cerraría a ninguna de estas opciones. Como hoja de ruta, debiésemos avanzar de manera separada. No todos (los grupos de la sociedad) deberían tener la misma opción”, explicó.

“Teniendo a la vista el calendario electoral (y las próximas elecciones de 2021) tenemos el compromiso moral y ético con las personas que no están en condiciones de ejercer derecho a sufragio”, y agregó que “es un momento que no podemos dejar pasar para establecer mecanismo que aseguren no solamente el voto presencial, sino también el voto de todas personas”, concluyó.