Políticos de Chile Vamos rechazan dichos de Fuad Chahin, quien en un audio acusa al Gobierno de “sabotear el proceso constituyente” ante posible postergación de elecciones

“Increíble que el presidente de la DC que además es candidato a constituyente demuestre solo su interés personal y su desprecio y falta de empatía con el momento que se está viviendo en el tema sanitario dónde muchas vidas están en peligro”.

Las anteriores son las declaraciones de Andres Molina, presidente de Evópoli frente a las declaraciones del presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín, dadas a conocer esta tarde, audio al que accedió La Tercera.

En un audio de dos minutos y 11 segundos enviado a un grupo de Whatsapp apuntaba a la inminente resolución sobre la fecha de las elecciones del 10 y 11 de abril, luego de que el ministro de Salud, Enrique Paris, confirmara que el Consejo Asesor Covid-19 resolvió solicitar en forma unánime la postergación de los comicios por el escenario sanitario.

Algunas de las frases de Chahin fueron: “Debemos ser muy firmes, muy claros, muy categóricos, y salir a golpear con todo al gobierno”.

“Me acaba de llamar el ministro de Salud, después de que yo había hablado en la mañana con el ministro secretario general de la Presidencia, (donde él) me dijo que ellos no tenían ninguna intención de suspender las elecciones, que estaban en contra. Me acaba de llamar el ministro de Salud para avisar que el Consejo Asesor había aprobado pedir la postergación y que la decisión ahora la tiene que tomar el Presidente de la República. Y yo, sinceramente, me fui en la dura”, fueron parte de las declaraciones de Chahin.

El diputado RN Sebastián Torrealba, por su parte dijo: “El proceso constituyente tiene que darse con todas las condiciones necesarias, y eso es un acuerdo político transversal, que tienen que tomar todos los partidos. Pero estar aprovechándose de esta situación para atacar al gobierno, para hacer conjeturas que no tienen sentido de la realidad es inaceptable”.