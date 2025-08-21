Por incidentes en Argentina: canciller (s) dice que prioridad es que connacionales vuelvan a Chile “en buenas condiciones”

La ministra (s) de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, informó la situación de los hinchas que concurrieron al partido de Independiente versus Universidad de Chile en Argentina.

Corrían tres minutos del segundo tiempo, cuando se suspendió momentáneamente la instancia por lo que fue el inicio de los incidentes que se desencadenaron en el estadio Libertadores de América.

Ante ello, la canciller (s) aclaró que actualmente la prioridad, y por lo que el ministro Álvaro Elizalde viajó al país trasandino, es “precisamente garantizar que todos nuestros connacionales puedan volver”.

“Toda la hinchada de la Universidad de Chile que se encuentra en una condición particular pueda volver lo antes posible a nuestro país en buenas condiciones. Que las personas que están privadas de libertad puedan ser puestas a disposición , pero bajo el Estado de Derecho respecto a sus garantías fundamentales”, explicó de la Fuente.

“Que los procesos que corresponden bajo la legislación argentina, por supuesto también, que podamos tener garantías que las personas que están con algunas dificultades en algún punto de vida y la situación particular que se vivió en ese partido puedan tener la posibilidad”, añadió.

“Creemos que ahora lo que necesitamos es más bien las señales concretas para facilitar que las condiciones de salud, de buen retorno a nuestros compatriotas se den y, por supuesto, tener las implicaciones del caso en las razones por las cuales ocurrió lo que ocurrió. Probablemente muchas de esas situaciones se pudieron, sin lugar a dudas, evitar ”, señaló.

Junto con ello, la ministra (s) condenó las situación vivida por los connacionales, y valoró “la condena de autoridades argentinas”.

Respecto a los hinchas lesionados, indicaron que se mantiene uno en riesgo vital y 18 con heridas, y que hasta el momento no se han informado de personas fallecidas. En esa línea, de la Fuente hizo un llamado a