SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Por incidentes en Argentina: canciller (s) dice que prioridad es que connacionales vuelvan a Chile “en buenas condiciones”

La ministra (s) condenó las situación vivida por los connacionales, y valoró “la condena de autoridades argentinas”.

Por 
Javiera Arriaza
 
Nicolás Quiñones
Así estaban ubicadas las barras en el estadio de Independiente. Foto: Javier Vergara/Photosport. JAVIER VERGARA/PHOTOSPORT

La ministra (s) de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, informó la situación de los hinchas que concurrieron al partido de Independiente versus Universidad de Chile en Argentina.

Corrían tres minutos del segundo tiempo, cuando se suspendió momentáneamente la instancia por lo que fue el inicio de los incidentes que se desencadenaron en el estadio Libertadores de América.

Ante ello, la canciller (s) aclaró que actualmente la prioridad, y por lo que el ministro Álvaro Elizalde viajó al país trasandino, es “precisamente garantizar que todos nuestros connacionales puedan volver”.

“Toda la hinchada de la Universidad de Chile que se encuentra en una condición particular pueda volver lo antes posible a nuestro país en buenas condiciones. Que las personas que están privadas de libertad puedan ser puestas a disposición, pero bajo el Estado de Derecho respecto a sus garantías fundamentales”, explicó de la Fuente.

“Que los procesos que corresponden bajo la legislación argentina, por supuesto también, que podamos tener garantías que las personas que están con algunas dificultades en algún punto de vida y la situación particular que se vivió en ese partido puedan tener la posibilidad”, añadió.

“Creemos que ahora lo que necesitamos es más bien las señales concretas para facilitar que las condiciones de salud, de buen retorno a nuestros compatriotas se den y, por supuesto, tener las implicaciones del caso en las razones por las cuales ocurrió lo que ocurrió. Probablemente muchas de esas situaciones se pudieron, sin lugar a dudas, evitar”, señaló.

Junto con ello, la ministra (s) condenó las situación vivida por los connacionales, y valoró “la condena de autoridades argentinas”.

Respecto a los hinchas lesionados, indicaron que se mantiene uno en riesgo vital y 18 con heridas, y que hasta el momento no se han informado de personas fallecidas. En esa línea, de la Fuente hizo un llamado a

Más sobre:La UUniversidad de ChileCancilleríaArgentinaIndependiente

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

“Es un pésimo momento”: la preocupación por la reforma tributaria y la ejecución del presupuesto tras la salida de Marcel

Dólar anota fuerte salto tras sorpresiva renuncia de Marcel, pero luego modera su avance

Vallejo tras incidentes en partido entre Independiente y U. de Chile: “No podemos permitir la barbarie en el fútbol”

Imputado por homicidio de comerciante en La Legua Emergencia queda en prisión preventiva: hecho ocurrió en septiembre de 2024

Rusia califica de “inaceptable” el plan para desplegar tropas extranjeras en Ucrania como medida de seguridad

Cambio de Gabinete: Nicolás Grau asume en Hacienda y Álvaro García en Economía

Lo más leído

1.
Graves incidentes en Argentina: Boric instruye a embajador Viera-Gallo a concurrir a comisarías y hospitales para garantizar seguridad de hinchas de la U

Graves incidentes en Argentina: Boric instruye a embajador Viera-Gallo a concurrir a comisarías y hospitales para garantizar seguridad de hinchas de la U

2.
Mario Marcel renuncia sorpresivamente al Ministerio de Hacienda

Mario Marcel renuncia sorpresivamente al Ministerio de Hacienda

3.
Tragedia y horror en Avellaneda: graves incidentes obligan a cancelar el partido entre Independiente y la U

Tragedia y horror en Avellaneda: graves incidentes obligan a cancelar el partido entre Independiente y la U

4.
Repasa el partido y los tristes sucesos ocurridos en la visita de la U a Independiente por la Copa Sudamericana

Repasa el partido y los tristes sucesos ocurridos en la visita de la U a Independiente por la Copa Sudamericana

5.
Barristas de Independiente atacan a fanáticos rezagados de la U en una horrorosa noche en Avellaneda

Barristas de Independiente atacan a fanáticos rezagados de la U en una horrorosa noche en Avellaneda

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Boric instruye al ministro Elizalde viajar a Buenos Aires para “acompañar” a hinchas heridos en estadio de Argentina

Boric instruye al ministro Elizalde viajar a Buenos Aires para “acompañar” a hinchas heridos en estadio de Argentina

“Habrá mucha agua en las calles”: a qué hora comienza la lluvia hoy, según el tiempo

“Habrá mucha agua en las calles”: a qué hora comienza la lluvia hoy, según el tiempo

Golpe de timón de Boric: remueve a ministro Valenzuela tras rebelión de la FREVS

Golpe de timón de Boric: remueve a ministro Valenzuela tras rebelión de la FREVS

“Tenía mi tarjeta en su billetera”: el chileno acusado de robo en el Mundial de Pokémon irá a tribunales

“Tenía mi tarjeta en su billetera”: el chileno acusado de robo en el Mundial de Pokémon irá a tribunales

Servicios

Usuarios reportan caída del servicio de Internet de Entel durante este jueves

Usuarios reportan caída del servicio de Internet de Entel durante este jueves

Rüfüs Du Sol regresa a Chile: revisa la fecha y cuándo es la venta de entradas

Rüfüs Du Sol regresa a Chile: revisa la fecha y cuándo es la venta de entradas

Estos son los beneficios dirigidos a personas cesantes y los requisitos para acceder

Estos son los beneficios dirigidos a personas cesantes y los requisitos para acceder

“Es un pésimo momento”: la preocupación por la reforma tributaria y la ejecución del presupuesto tras la salida de Marcel
Chile

“Es un pésimo momento”: la preocupación por la reforma tributaria y la ejecución del presupuesto tras la salida de Marcel

Vallejo tras incidentes en partido entre Independiente y U. de Chile: “No podemos permitir la barbarie en el fútbol”

Imputado por homicidio de comerciante en La Legua Emergencia queda en prisión preventiva: hecho ocurrió en septiembre de 2024

Dólar anota fuerte salto tras sorpresiva renuncia de Marcel, pero luego modera su avance
Negocios

Dólar anota fuerte salto tras sorpresiva renuncia de Marcel, pero luego modera su avance

Para volver a cre(c)er

Cambio de Gabinete: Nicolás Grau asume en Hacienda y Álvaro García en Economía

Cómo es el misil Agni-5 con capacidad nuclear que India asegura haber probado con éxito
Tendencias

Cómo es el misil Agni-5 con capacidad nuclear que India asegura haber probado con éxito

Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo

“Tenía mi tarjeta en su billetera”: el chileno acusado de robo en el Mundial de Pokémon irá a tribunales

El comunicado de Independiente tras los trágicos hechos en Avellaneda: “Los incidentes se iniciaron en el sector visitante”
El Deportivo

El comunicado de Independiente tras los trágicos hechos en Avellaneda: “Los incidentes se iniciaron en el sector visitante”

El Ministerio de Salud argentino actualiza el estado médico de los hinchas de la U heridos en Avellaneda

Arturo Vidal y Eduardo Vargas reaccionan a la trágica jornada en Avellaneda entre Independiente y la U

Estos son los artistas que se presentarán cada día en La Yein Fonda 2025
Finde

Estos son los artistas que se presentarán cada día en La Yein Fonda 2025

Con Weezer, Massive Attack y más: este es el line up por día de Fauna Primavera 2025

Oktoberfest Chile celebrará sus 20 años con Chico Trujillo como cabeza de cartel

El proyecto Anthology de The Beatles vuelve a la vida con discos, libro, nuevo documental y tracks inéditos
Cultura y entretención

El proyecto Anthology de The Beatles vuelve a la vida con discos, libro, nuevo documental y tracks inéditos

La trilogía de los colores de Krzysztof Kieślowski: el regreso de un neoclásico

Chayanne en el Movistar Arena, poner el alma en el ruedo

Rusia califica de “inaceptable” el plan para desplegar tropas extranjeras en Ucrania como medida de seguridad
Mundo

Rusia califica de “inaceptable” el plan para desplegar tropas extranjeras en Ucrania como medida de seguridad

Netanyahu reitera que un acuerdo de alto el fuego no implica la renuncia de eliminar a Hamas de Gaza

Israel pide a funcionarios médicos y organizaciones humanitarias la evacuación de la ciudad de Gaza

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile
Paula

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos