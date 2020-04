Por segunda semana, Puente Alto es la comuna con más casos activos

Por segunda semana consecutiva, Puente Alto es la comuna del país con más casos activos de coronavirus, es decir, pacientes que siguen en la fase de contagio. Así lo muestra el décimo informe epidemiológico del Ministerio de Salud, que revela que en esa comuna hay 245 personas infectadas que pueden seguir transmitiendo la enfermedad.

Tras Puente Alto se ubican Punta Arenas (181), Santiago (149), Temuco (113), Maipú (108) y San Bernardo (108). Pese a ello, todas estas comunas redujeron su cantidad de casos nuevos en cerca de un 40% entre la semana pasada y antepasada.

La concejala de Puente Alto María Teresa Alvear teme que los casos activos seguirán aumentando, pues sostiene que la cuarentena no es eficiente si se aplica solo a un sector de la comuna, como ocurre hasta ahora. “Ese es un mensaje errático para la gente, porque cuesta entender que en un lado de la calle estén en cuarentena y en la otra vereda no. Cuesta que la gente no se aglomere, que respete la distancia. Tengo susto de que la explosión de contagiados sea muy grande, porque las casas son pequeñas, con mucha gente y con violencia intrafamiliar”, dice.

De acuerdo al informe, en 13 de las 14 comunas que tienen más casos activos (y que suman el 45% del total) se han aplicado medidas de cuarentena. La excepción es Talca, la segunda comuna donde más aumentaron los casos nuevos, pasando de 14 la semana antepasada a 64 la semana pasada. “Estamos pidiendo que se haga una cuarentena regional, pero principalmente partiendo en nuestra comuna”, dijo el alcalde de Talca, Juan Carlos Díaz, quien en los últimos días también pidió a sus vecinos tener “una conducta más responsable, así que el llamado es al autocuidado”.

Sin embargo, la capital de la Región del Maule no fue incluida en las nuevas zonas con cuarentena.

Según explican desde la Seremi de Salud, esto se debe a que el fuerte aumento de casos fue una situación puntual que ya estaría controlada. Además, explican que para decretar la cuarentena se debe considerar la cantidad de casos nuevos, la velocidad de propagación del virus, la cantidad de infectados por kilómetro cuadrado, el perfil epidemiológico de la población y variables sociales. En Talca, hubo dos días con un aumento importante de casos, pero afirman que ahora se volvió al promedio, por lo que se descartó la cuarentena.

En tanto, entre las comunas que más aumentaron sus contagios está Independencia, que tuvo un repunte de 28 enfermos la semana antepasada a 43 infectados en los últimos días. Por ello, una zona de esta comuna volverá a cuarentena.

En tanto, Punta Arenas sigue siendo la ciudad con la mayor tasa de casos activos: 127 enfermos contagiosos por cada 100.000 habitantes.

Según el último informe epidemiológico, hay 88 comunas que no han tenido casos de Covid-19 en toda la crisis sanitaria. En la Región Metropolitana, Alhué es la única donde la infección no ha llegado.

Mientras, otras 73 comunas tuvieron casos en algún momento y ya no poseen ningún contagiado activo. Es decir, en 161 comunas (el 47%) no hay presencia del virus actualmente.

Por contraparte, hay 26 comunas que la semana antepasada se mantuvieron sin contagios nuevos, pero la semana pasada volvieron a registrar personas infectadas. Entre ellas Romeral, que sumó nueve enfermos.