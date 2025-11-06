Por una posible falla mecánica: bus de transporte público se incendia mientras hacia su recorrido en Recoleta

Carabineros reportó la suspensión del tránsito en avenida Recoleta con avenida Valdivieso por el trabajo de bomberos en un bus de transporte público que se incendió por una posible falla mecánica.

El capitán Gonzalo García Millar, subcomisario de la 6° Comisaría de Recoleta, informó que “ mantenemos desvíos de tránsito , debido a que se mantiene un procedimiento de daños por incendio a un bus de locomoción colectiva del recorrido B02″.

“Según la versión del conductor, en primera instancia él estaba conduciendo y advierte humo en la parte trasera del bus, lo que fue alertado por los pasajeros, advirtiendo que probablemente existía alguna falla mecánica en la parte del motor, lo que advirtió la detención del bus, que se evacuaran a todas las personas para que posteriormente el personal de bomberos se encuentre trabajando en el lugar”, explicó el uniformado.

En esa línea, confirmó que no existían personas lesionadas, ni tampoco participación de terceros en los hechos.

Según informaron desde Radio Carabineros en X era un “procedimiento de emergencia en la esquina de la Avenida Recoleta con la calle María Graham, en la comuna de Recole ta. Bomberos trabaja en control, de fuego en vehículo”.

Ante ello, desde Transporte Informa, indicaron que el tránsito de Av. Recoleta al sur está “desviado totalmente y contrasentido de tránsito por Av. Valdivieso al oriente. Se mantiene trabajo de bomberos por incendio de vehículo en Av. Recoleta altura calle María Graham frente a Cementerio General en Recoleta".