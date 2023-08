Presidente Boric emplaza a RN por respaldo a diputada Cordero: “No normalicemos estos retrocesos”

Este lunes, la Corte Suprema confirmó el desafuero de la diputada María Luisa Cordero (Ind-RN) en el marco de la querella por injurias con publicidad interpuesta por la senadora Fabiola Campillai en contra de la psiquiatra.

Desde Renovación Nacional (RN) -bancada a la cual pertenece la diputada- confirmaron que seguirá formando parte de su comité parlamentario en calidad de independiente.

El diputado Frank Sauerbaum, jefe de la bancada de Renovación, señaló que su partido “es respetuoso de los fallos judiciales y será la propia doctora Cordero quien tendrá que responder ante la justicia por sus dichos”.

“Creemos que el fallo judicial, aceptándolo y comprendiéndolo, no se ajusta para un desafuero de un parlamentario. Esta es una opinión, por muy hiriente que esta sea, es solo una opinión. No da para un delito, yo creo que esto va a terminar en una simple multa o en un llamado de atención de la justicia, pero no reviste carácter de delito en ningún caso”, agregó. Sauerbaum también aseguró que “la relación con la doctora Cordero no va a cambiar por este desafuero, porque fue una discusión que ya tuvimos en la bancada. La doctora Cordero es una diputada independiente, por tanto, va a seguir perteneciendo a la bancada de RN”.

La determinación provocó la reacción del Presidente Gabriel Boric, quien a través de sus redes sociales cuestionó este martes la postura adoptada por la bancada opositora.

“Que lamentable que la derecha chilena defienda a una diputada que miente y revictimiza a quien fue privada de su vista para siempre por un disparo de una lacrimógena (Senadora Fabiola Campillai). Más allá del debate jurídico, no normalicemos estos retrocesos en nuestra convivencia”, fue el llamado del Mandatario.

Corte Suprema confirma desafuero a diputada Cordero

En decisión de mayoría, el Pleno del máximo tribunal, luego de escuchar los alegatos de las partes, determinó confirmar la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que el 20 de junio pasado privó de inmunidad parlamentaria a la diputada.

Así, la legisladora desaforada queda suspendida y pierde el derecho a votar en cualquier proyecto e intervenir en las discusiones en el hemiciclo. La medida, no obstante, no afectará su dieta parlamentaria.

“Ella tiene un ojo bueno, ella no es totalmente ciega”, había asegurado la diputada independiente Cordero en declaraciones al programa Sentido Común de radio El Conquistador en marzo de este año, refiriéndose a la senadora Campillai.

La parlamentaria perdió la visión en sus dos ojos, además de los sentidos del gusto y el olfato, por el impacto de una bomba lacrimógena que fue disparada contra su rostro cuando esperaba el transporte público mientras se desarrollaba una manifestación en San Bernardo, el 26 de noviembre de 2019.

El excapitán de Carabineros Patricio Javier Maturana Ojeda fue condenado a 12 años y 182 días de presidio en calidad de autor del delito consumado de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas por el caso. Este lunes, el Tribunal Oral en lo Penal de San Bernardo rechazó la solicitud de revisión de sentencia y penas que hizo la defensa del exuniformado