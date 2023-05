Presidente Boric por el 7-M: “Confío profundamente en la sabiduría democrática del pueblo chileno”

“He decidido mantener mi local de votación acá en la región, donde está mi corazón” sostuvo la noche de este jueves el Presidente Gabriel Boric a su llegada a Magallanes, en donde dirigió unas breves palabras a la prensa tras su llegada a la zona.

Esta es la primera vez que el Mandatario responde preguntas de la prensa en 21 días tras adoptar un diseño más controlado de sus apariciones y así evitar liderar temas contingentes para dar espacio a los ministros respectivos.

En cuanto a las elecciones del próximo 7 de mayo, fecha en que la ciudadanía elegirá a los integrantes del Consejo Constitucional, el Presidente afirmó que sus expectativas son “fortalecer la democracia”.

“Creo que en nuestro país hace mucho tiempo que hay una necesidad de adecuar las normas que nos rigen a los tiempos que vivimos y creo que el pueblo de Chile mayoritariamente se ha pronunciado en esa dirección”, afirmó el Jefe de Estado. “Ahora decidirá quiénes van a ejercer el proceso constituyente, no me corresponde por la veta electoral referirme a la contingencia política específica, pero yo confío profundamente en la sabiduría democrática del pueblo de Chile y no me cabe ninguna duda que vamos a tener una jornada ejemplar, en términos tanto de participación como de profundización democrática”.

Junto con esto, el Presidente expresó que su llegada en un día de semana era también para poder trabajar en la región.

“Decidí venir un día antes hábil para poder realizar actividades de trabajo: vamos a estar mañana (viernes) haciendo trabajo relativo al hidrógeno verde, voy a tener algunas reuniones oficiales, me voy a juntar con nuestro nuevo delegado, José Ruiz Pivcevic, a quién me imagino ya conocieron, para poder contarle nuestra visión de la región e interiorizarnos con los desafíos que tenemos ahora, y por supuesto ver la coyuntura también acá”, sostuvo.

En la mañana del viernes, añadió el Mandatario, llegarán a Magallanes el Ministro de Energía (Diego Pardow) y el Ministro de Economía (Nicolás Grau).

“Además yo viajé con el Subsecretario de Pesca para abordar algunas coyunturas que suceden en la región de Magallanes, y que por supuesto nos tienen preocupados, pero estamos con todo el ánimo para poder buscar algunas alternativas”, afirmó.