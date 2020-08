Presidente de Espacio Público y retroceso de comunas a cuarentena: dice que los umbrales de los indicadores del plan Paso a Paso son “poco exigentes” respecto a otros países

El presidente ejecutivo de Espacio Público, Diego Pardow, se refirió al anuncio realizado ayer por el Ministerio de Salud de que las comunas de Punta Arenas, Ovalle, Penco y Tomé -que estaban en etapa de Transición- vuelvan a cuarentena.

Al ser consultado por este tema en Radio Universo explicó que que “los umbrales de los indicadores del plan Paso a Paso son -comparativamente respecto a otros países- poco exigentes”.

“Necesitamos apretar ahí las tuercas”, agregó Pardow.

En este sentido, insistió en que “la trazabilidad es fundamental”: “Para desconfinar una ciudad de manera segura es consiguiendo que los enfermos estén confinados”, comentó el experto.

“El confinamiento generalizado lo que hace es no discriminar entre enfermos y no enfermos. Mientras no tengas vacuna, necesitas que lo reemplaces. Ese reemplazo es el sistema de testeo, trazabilidad y aislamiento que consigue identificar a todas las personas que están enfermas aislándolas del contacto de la población”.

El presidente ejecutivo de Espacio Público sostuvo que “no está funcionando a plena capacidad nuestro sistema”, ya que según cifras del propio Ministerio de Salud solo “un 30% de los contagios son adecuadamente trazados”.

“Este es el desafío que está pendiente y es urgente mejorarlo”, dijo Pardow e indicó que ante las altas cifras de desempleo, los trazadores son una fuente de empleo temporal de emergencia con “alta rentabilidad social” que pueden formarse a través de un curso online del Instituto de Salud Pública de la Universidad de Chile.