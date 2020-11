Primarias en Vitacura: el primer cara a cara de los aspirantes de Chile Vamos a la alcaldía

Los representantes de Chile Vamos que participarán de la primaria que se realizará el 29 de noviembre en Vitacura para definir al candidato del bloque en la elección municipal, Camila Merino de Evópoli, el UDI Pablo Zalaquett y Max Del Real de RN, conversaron con la editora de La Tercera PM, María Eugenia Fernández, respecto a sus propuestas y planes para la comuna.

De entrada los candidatos fueron consultados por su voto en el plebiscito del 25 de octubre. Vitacura fue una de las cinco comunas del país en las que se impuso el Rechazo, algo que el propio alcalde Raúl Torrealba explicó en su momento en entrevista con La Tercera señalando que en el voto del municipio “estuvo muy presente el miedo a la incertidumbre”.

“Yo voté Rechazo porque estaba convencido y sigo convencido de que era el mejor camino par Chile para llevar a cabo los cambios que Chile necesita”, señaló ante la pregunta Zalaquett. “En un clima de inestabilidad, de pandemia, de crisis económica se requiere no partir de cero, se requiere mayor inversión, generar mayor empleo”, complementó.

Camila Merino, en tanto, confidenció que votó Apruebo. “Chile necesita más diálogo, necesita discutir cuál es nuestro sueño de país y para eso es necesario abordar una nueva Constitución y es mejor hacerlo ahora que en el futuro, yo creo que las condiciones están dadas para hacerlo bien y . ahora nuestro sector tiene que unirse, tiene que dar vuelta la página, prepararnos para representar nuestras ideas", planteó.

Max Del Real , por su parte, dijo que votó Rechazo. “Pero más allá de lo que yo haya votado hay que leer que fue un muy buen ejercicio democrático para el país”, acotó, enfatizando que “hoy día tenemos que mirar hacia adelante y buscar la unión”.

También se les consultó a los aspirantes al sillón municipal por los 24 años de gestión de Torrealba, que asumió en 1996. Max Del Real, concejal de la comuna, apoyado por el alcalde saliente, se refirió al legado de Raúl Torrealba y a su apoyo, afirmando que “el respaldo viene en base a la confianza que ha dado con el trabajo”. A su juicio el actual alcalde es un “referente en lo que ha sido gestión municipal”.

Camila Merino sostuvo que “Vitacura necesita una renovación y es bueno que vengan caras nuevas, con miradas nuevas, con ideas nuevas".

“Hay muchos reclamos de los vecinos de que ahora no se sienten escuchados, de que sus demandas están ahí y no se resuelven, de que no entienden que hay un problema de seguridad y les dicen que es un problema de percepción”, sostuvo la candidata Evópoli.

Zalaquett, por su parte dijo que la comuna debe mejorar en el uso de tecnología. Alabando la gestión del actual jefe comunal, hizo hincapié en que “los tiempos pasan y se requiere una renovación”. A su juicio hace falta en la comuna una “seguridad más moderna, más tecnológica” para “bajar los índices delictuales”.

Max Del Real fue consultado por eventuales conflictos de interés por ser propietario de restaurantes en la comuna. Explicando que se abstuvo en las votaciones relacionadas a sus negocios aseguró que “no es un conflicto, sino que es un orgullo el ser un emprendedor en la comuna”.

Acerca de los temas prioritarios para cada uno en caso de imponerse en los comicios, Zalaquett destacó que “la gran prioridad de la comuna es la seguridad”. Camila Merino, comentó que, además de ello, la salud es un asunto de vital importancia para los vecinos ya que hay más de 2.000 personas en listas de espera y se necesita un nuevo Cesfam y trabajar en prevención de enfermedades. Max Del Real en tanto, señaló que su prioridad será “cuidar la calidad de vida de nuestros vecinos cuidando los barrios interiores que son el alma de nuestra comuna”. Según destacó el concejal, “el capital humano es el principal valor de Vitacura”.

Los candidatos debatieron sobre la seguridad de la comuna, tema frente al que Max Del Real asumió una defensa de la labor del municipio. La necesidad de un trabajo de mayor coordinación con las policías y la comunidad fue un punto en el que coincidieron.